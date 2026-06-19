Toluca, Méx.— La presidenta de la Mesa Directiva de la 62 Legislatura, Martha Azucena Camacho Reynoso, aseguró que en caso de recibir solicitudes formales, el Congreso del Estado de México actuará con transparencia y conforme a derecho en los casos de Tenancingo y Metepec, aseverando que no habrá protección a nadie.

“Se va a respetar el proceso, será completamente transparente, se tiene que aplicar la norma jurídica. No habrá protección para nadie, todos estamos expuestos y hay consecuencias de nuestros actos”, señaló.

La diputada local de Morena afirmó que hasta el momento no existe alguna solicitud para iniciar procedimientos en contra de edil de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, ni del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, quienes son imputados por diversos delitos por la fiscalía estatal.

La fiscalía mexiquense acusó a Nápoles Pacheco de simular su secuestro para cubrir un desfalco de 40 millones de pesos al erario.

Mientras que en el caso del edil de Metepec, está acusado del delito de abuso de autoridad por haber ingresado, junto con sus escoltas, de forma violenta a un recinto.

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