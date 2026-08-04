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La construcción de la Línea 4 del Cablebús ya comenzó y con ello quedó definida la ruta que seguirá el sistema de transporte, el cual unirá el Cetram Universidad con la zona de Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, mediante un recorrido de 11.1 kilómetros.
El proyecto contempla ocho estaciones que buscan atender uno de los principales problemas de movilidad en el sur de la Ciudad de México, al conectar colonias de Tlalpan con el Metro Universidad.
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Estas son las ocho estaciones de la L4 del Cablebús
- Universidad
- Cantera
- Perisur
- Campo Xóchitl (antes Mercado Miguel Hidalgo)
- CEFORMA
- Parque Morelos
- Cultura Maya
- Pedregal de San Nicolás
EL UNIVERSAL publicó este lunes que uno de los cambios más relevantes fue la reubicación de la cuarta estación. Originalmente estaba prevista en el Mercado Miguel Hidalgo y Costilla; sin embargo, tras la oposición de comerciantes, la Secretaría de Obras modificó el proyecto y se construirá en Campo Xóchitl, un predio ubicado a unas calles del centro de abasto.
De acuerdo con el Fonadin, La Línea 4 operará con un sistema de teleférico monocable para transporte público y tendrá una longitud de 11.1 kilómetros. Además, contará con 393 telecabinas equipadas con pinzas desembragables y capacidad para 10 personas cada una, lo que permitirá movilizar diariamente a miles de usuarios entre las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.
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