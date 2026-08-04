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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que aún están pendientes las consultas a pueblos y barrios originarios de Milpa Alta para que acepten la construcción de dos estaciones de la línea 6 del Cablebús que conectará esa alcaldía con Tláhuac.
Al presentar los avances en la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús, la Mandataria capitalina explicó que hasta ahora se tiene aprobada la constitución de estaciones hasta el pueblo de San Antonio Tecómitl, pero faltan otros dos puntos donde está pendiente la consulta.
“Hasta aquí es donde se tiene autorizado por los pueblos; acá falta todavía hacer consulta y lo que decidan los pueblos”, indicó al mostrar un mapa en el que detalló que la semana pasada se aprobó en San Antonio Tecómitl.
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Al respecto, la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX, Nelly Juárez, precisó que se desarrollaron tres etapas de consulta para los siete pueblos originarios que se vieron afectados por la construcción de estaciones de Cablebús en zonas altas de la ciudad.
Detalló que las siete consultas que se han hecho a pueblos originarios han sido aprobadas.
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mahc/LL
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