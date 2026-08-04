Entradas durante la madrugada de presuntos grupos de choque, cambio de cerraduras, remodelaciones exprés e, incluso, la instalación de medidores de luz y el uso de documentos apócrifos para ostentar una supuesta propiedad, es el modus operandi que han detectado vecinos que acusan despojos de inmuebles en la Ciudad de México, y que han puesto denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).

De acuerdo con testimonios compartidos con EL UNIVERSAL, las víctimas describen que los presuntos despojadores identifican inmuebles que son deshabitados temporalmente o predios con presencia de adultos mayores o poca vigilancia; una vez identificados, dicen, grupos de personas —regularmente acompañados por elementos de seguridad— irrumpen a la fuerza rompiendo candados y cambiando chapas.

Una vez dentro de los predios, las personas que identifican como despojadoras comienzan modificaciones inmediatas: vacían las viviendas, ingresan materiales de construcción, derriban muros, remodelan fachadas, cambian ventanas e, incluso, buscan instalar servicios como electricidad o agua para generar elementos que acrediten una aparente posesión del inmueble.

En algunos casos, vecinas acusaron que se presentan presuntos documentos de propiedad de quienes invaden u ocupan inmuebles, cuando los dueños tienen las escrituras.

En la colonia Del Valle se han aprovechado de inmuebles solos o con poca vigilancia.

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Caso Matías Romero 18, en la BJ

El caso de Daneira Oviedo, que denunció el despojo de su inmueble ubicado en Matías Romero 18 —caso que generó la organización vecinal en la colonia Del Valle— ocurrió el 21 de julio, cuando las alarmas conectadas a celulares alertaron a la familia sobre la invasión del inmueble. Según narró, las cámaras de videovigilancia registraron a quienes ingresaron para apoderarse de la propiedad.

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El inmueble estaba desocupado porque permanecía en obra negra, situación que, consideró, fue aprovechada por los supuestos invasores. Además de ingresar ilegalmente, buscaron instalar electricidad mediante un cerrajero y trabajadores para generar elementos que acreditaran una ocupación legal del inmueble.

Incluso, expuso que los presuntos despojadores buscan cambiar el medidor de luz para intentar tener documentos que avalen que el predio es de su propiedad, y es que “van sobre predios que no están habitados, donde pensaron que no había cámaras, pero yo sí tenía, y el cerrajero-herrero que iba quería cambiar hasta la luz; o sea, ellos iban a instalar su luz y ¡órale! ¿Por qué? Porque ya teniendo algo de luz o algo de agua, pues ellos dicen, yo ya tengo esto [casa], tienen algo con qué acreditar, podríamos decirlo así; sin embargo, yo tengo todo”.

Por este caso —y tras su denuncia ante la FGJCDMX—, un juez dictó prisión preventiva contra Virginia “N” y Diana “N” por el delito de despojo, pues no pudieron acreditar el domicilio. La audiencia para definir si son vinculadas a proceso es este 4 de agosto.

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Daneira alertó sobre un fenómeno que afecta a víctimas de despojo: presuntos abogados que buscan quedarse con documentación original de los propietarios.

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Despojan a familia González Camarena

Adriana González Camarena, nieta del muralista Jorge González Camarena, denunció despojo de la casa familiar ubicada en Martín Mendalde 928, desde hace más de dos meses.

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Explicó que el predio —que era habitado por un familiar adulto mayor— fue allanado mientras fue al médico. Ella los vio entrando.

Durante el despojo encontró personas cambiando chapas, sacando objetos e introduciendo materiales de construcción. Relató que ingresaron cuatro hombres y una mujer, quienes comenzaron de inmediato a modificar la vivienda y en cuestión de semanas, asegura, la propiedad fue completamente transformada.

González Camarena agregó que los supuestos despojadores colocaron nuevos medidores de electricidad y mantenían guardias permanentes con motocicletas y camionetas.

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La vecina declaró que ya emitió la denuncia ante la fiscalía por el allanamiento de su hogar, la cual espera que avance durante los próximos días ante la mesa de diálogo que instalaron con las autoridades capitalinas. Además, consideró que, aunque ya fueron detenidas Virginia “N” y Diana “N”, por el delito de despojo en la De Valle, parte de su grupo continúa ocupando el inmueble de la familia y puntualizó que “urge que se cambie la ley, porque hay huequitos —jurídicos— y presentan documentos falsos. Urge que se regule eso, que las instituciones actúen en equipo”.

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Denuncian despojos en Cuajimalpa

Desde abril de 2019, Marisol Estrada denunció el despojo de dos terrenos de 12 mil y 6 mil metros cuadrados ubicados en Las Mimosas sin número, alcaldía Cuajimalpa, en donde aproximadamente 300 personas —en su mayoría mujeres— ingresaron mostrando documentos, planos y escrituras con los que afirmaban ser las nuevas propietarias.

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Los invasores, según ella, dirigidos presuntamente por dos mujeres rompieron candados y accedieron por dos entradas distintas del predio —sin que la policía acudiera a los llamados de auxilio—, lo que derivó en amenazas, seguimiento y vigilancia por parte de personas vinculadas con quienes ocupan los predios.

Asimismo, dio a conocer que ha sido intimidada por personas, “chavos nos toman videos”, situación que ya fue denunciada desde 2019 ante la FGJ, sin tener avances.

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“Un 19 de abril llegaron 300 personas con máquinas diciendo que ellos eran dueños, principalmente la señora María Isabel y la señora Maricruz, ellas son las personas que llegaron mostrando documentos, escrituras, planos, diciendo que ahora ellas eran las dueñas. En ese momento fuimos a la fiscalía y se resguardaron los predios y desde ese entonces no han resuelto absolutamente nada”, criticó.

“Llevamos siete años con este problema. Mi familia es dueña y tiene escrituras, desde 1930 son los dueños, todo Contadero, todo Cuajimalpa saben quiénes son los dueños de ahí”, dijo.

El martes pasado, en conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció que la Fiscalía General de Justicia tiene identificadas redes de despojo y objetivos prioritarios que operan en la Ciudad, mismas que se encuentran bajo investigación.

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