Las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo echaron a andar el operativo "Trabajando sin Límites", en la zona de Bosques de las Lomas, para atender de manera coordinada las peticiones de bacheo, reiluminación, podas, recuperación de espacios públicos y otras acciones de mantenimiento urbano.

En rueda de prensa, los alcaldes panistas Carlos Orvañanos y Mauricio Tabe dieron inicio a estas acciones, y aseguraron que los límites en los mapas no deben ser un obstáculo para atender las necesidades de las y los vecinos.

Bosques de las Lomas tendrá operativo conjunto de servicios urbanos; Cuajimalpa y Miguel Hidalgo atenderán rezagos. Foto: Especial.

“El día de hoy, por iniciativa de ambas alcaldías y con el liderazgo de mi amigo Mauricio Tabe, damos este paso para trabajar coordinadamente para atender aspectos muy importantes en estas zonas como son el bacheo, reencarpetado, podas, clareo para mejorar las luminarias, mantenimiento de alumbrado, chaponeo y balizamiento, y con ello mejoraremos también la seguridad de la zona, la movilidad y la imagen urbana”, dijo Orvañanos.

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Precisó que están convencidos que, trabajando de la mano, lograrán un mejor resultado para las familias y vecinos de esta importante zona de las dos alcaldías. “También les quiero decir que continuaremos de manera muy estrecha con los operativos de seguridad porque es lo primero que tenemos que garantizar: la seguridad ciudadana en estos momentos tan críticos de nuestro país y de nuestra ciudad”.

Bosques de las Lomas tendrá operativo conjunto de servicios urbanos; Cuajimalpa y Miguel Hidalgo atenderán rezagos. Foto: Especial.

En su oportunidad, Mauricio Tabe expuso que es muy oportuno hacer este anuncio porque ellos no ven divisiones territoriales, sino trabajo para dar resultados a las y los vecinos.

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“Que sepan nuestros vecinos de la zona que para resolver los problemas no hay límites, y que sepan nuestros vecinos de Cuajimalpa que en Miguel Hidalgo estamos para servirles, y que lo vamos a hacer, con mucho esfuerzo, para que las calles estén en las mejores condiciones”, comentó.

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Precisó que todo el equipo de obras y servicios urbanos va a estar monitoreando las calles para que, de manera preventiva, puedan hacer el mapeo y bacheo necesario para que no haya ningún sólo bache en la zona. “Yo sé que suena como una meta ambiciosa, pero sobre ese propósito vamos a trabajar: ir a buscar los baches, ir a cazar las grietas para que, antes de que se forme el bache, nosotros estemos en condición de taparlo”.

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Bosques de las Lomas tendrá operativo conjunto de servicios urbanos; Cuajimalpa y Miguel Hidalgo atenderán rezagos. Foto: Especial.

Tabe añadió que buscarán replicar este mismo de acciones con Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Con el programa ‘Trabajando sin Límites’, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa consolidan un modelo de coordinación entre gobiernos que prioriza las soluciones por encima de las fronteras administrativas, demostrando que cuando existe voluntad de trabajar en equipo, los beneficios llegan directamente a la ciudadanía.

dmrr