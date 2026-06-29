La administración capitalina hablará con dueños de estacionamientos públicos y privados ubicados en las inmediaciones de Reforma, para que este martes 30 de junio no permitan la salida de vehículos después de las 15:00 o 16:00 horas, ante el partido México-Ecuador que concentrará a miles de aficionados en distintos puntos de esta vialidad.

Lo anterior, con la intención de evitar hechos como los que se han dado en otros puntos del país durante los partidos de la Selección Mexicana, en los que durante la celebración luego del evento, los aficionados se suben a los vehículos, adelantó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

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“Vamos a hablar con los dueños de estacionamientos de la zona de Reforma, tanto públicos como privados, para que después de las 3:00- 4:00 de la tarde, ya no saquen vehículos”, precisó.

Esta medida se sumará a la Ley Seca que se aplicará en Reforma y el Centro Histórico, durante el partido de mañana, para evitar acciones que puedan derivar en algún riesgo para los aficionados que acudan a los festejos.

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