Ante el partido entre las selecciones de México y Ecuador que tendrá lugar este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para ese día.

Entre las 17:00 y las 19:00 horas, antes de que inicie el partido, se prevén temperaturas de entre 24 y 23° Celsius, además de chubascos.

Una vez que comience el juego, entre las 19:00 y las 21:00 horas, habrá un descenso en la temperatura de 23 a 20° Celsius, y se mantendrá el pronóstico de chubascos.

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Finalmente, alrededor de las 21:00 y las 23:00 horas, una vez que concluya el partido entre las dos selecciones, se esperan lluvias ligeras con temperaturas que irán de 20 a 18° Celsius.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a los aficionados que asistan al partido:

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Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.

Consume agua frecuentemente y consume agua.

Usa impermeable para protegerte de la lluvia.

Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.

No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.

Cuida tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud.

Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.

LL