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Ante el partido entre las selecciones de México y Ecuador que tendrá lugar este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para ese día.
Entre las 17:00 y las 19:00 horas, antes de que inicie el partido, se prevén temperaturas de entre 24 y 23° Celsius, además de chubascos.
Una vez que comience el juego, entre las 19:00 y las 21:00 horas, habrá un descenso en la temperatura de 23 a 20° Celsius, y se mantendrá el pronóstico de chubascos.
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Finalmente, alrededor de las 21:00 y las 23:00 horas, una vez que concluya el partido entre las dos selecciones, se esperan lluvias ligeras con temperaturas que irán de 20 a 18° Celsius.
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a los aficionados que asistan al partido:
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- Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.
- Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.
- Consume agua frecuentemente y consume agua.
- Usa impermeable para protegerte de la lluvia.
- Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.
- No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.
- Cuida tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud.
- Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.
LL
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