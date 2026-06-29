Este martes 30 de junio se llevará a cabo el encuentro entre México y Ecuador en el legendario Estadio Ciudad de México.

Este partido de 16vos de final definirá si el Tricolor pasa a la ronda de octavos, pues con el cierre de la Fase de Grupos —en la que el equipo nacional quedó invicto y se posicionó como primer lugar del Grupo A— comienza la etapa más cruel del torneo, en la que durante cada minuto del duelo está en juego todo, con el riesgo de que se termine el sueño mundialista para toda una nación.

A un día de otra participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 la emoción se siente en la capital y en el resto del país, mientras millones de personas comienzan los preparativos para apoyar a México con la esperanza ante todo y el susurro del famoso "¿y si sí?" de fondo.

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Guillermo Ochoa celebra en compañía de la Selección Mexicana, durante la última fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México - Foto: AP

¿Habrá Ley Seca en la CDMX por el partido de México contra Ecuador?

Luego de que el pasado 24 de junio se aplicara la Ley Seca en diversas colonias del Centro Histórico de la CDMX, en el contexto del partido de México contra República Checa, muchos aficionados se preguntan si se volverá a aplicar la restricción.

No obstante, hasta el momento el Gobierno de la Ciudad de México no ha informado sobre la entrada en vigor de la prohibición a la venta de bebidas alcohólicas durante el 30 de junio.

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La Ley Seca entró en vigor en diversas colonias del Centro Histórico el pasado miércoles 24 de junio, previo al partido México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

Ya que el partido de México contra Ecuador ha generado mucha expectativa entre la afición nacional, la cual ya se espera que saldrá a las calles a apoyar colectivamente al Tricolor, las autoridades de la capital mantienen activos diversos operativos de vigilancia en monitoreo en zonas altamente concurridas durante el torneo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la CDMX hace un llamado a realizar consumo responsable de bebidas alcohólicas durante los festejos por la Copa del Mundo y respetar la Ley de Cultura Cívica, la cual prohíbe la ingesta de alcohol en la vía pública.

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#SeguridadMundial l ⚽ ¡Juega limpio, sin excesos!

El consumo de alcohol en vía pública no está permitido en la #CiudadDeMéxico y puede generar sanciones conforme a la Ley de Cultura Cívica. 🚫🍺

👉 Disfruta con responsabilidad y mantén el orden en la jugada.



Números de… pic.twitter.com/RM8WUZOfWj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 29, 2026

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