El desarrollo de la Copa Mundial de 2026 en territorio nacional mantiene encendidas las expresiones culturales en los estadios, donde la Federación Mexicana de Fútbol determinó que "El Son de la Negra" sea la melodía oficial encargada de musicalizar cada anotación y festejo de la escuadra local.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) otorga formalmente a cada comité participante la oportunidad de registrar dos piezas musicales de su elección. De este modo, los sistemas de audio de los recintos deportivos reproducen de forma automática el tema seleccionado al momento en que un equipo vulnera las redes rivales, una estrategia diseñada para encender los ánimos del público y unificar la celebración de los aficionados en las gradas.

Mateo Chávez en festejo de gol con Santiago Giménez, durante la victoria ante Chequia en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

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La dinámica de la FIFA y los contrastes musicales entre naciones

De acuerdo con las normativas organizativas de la FIFA aplicadas para las Copas del Mundo, la personalización de la banda sonora por equipo funciona como un mecanismo de proyección de identidad.

Mientras que la delegación de México optó por rescatar una de las piezas más emblemáticas del folclore tradicional, otros países competidores seleccionaron géneros completamente diferentes en sus respectivas inscripciones.

Los reportes de la organización técnica del torneo indican que la representación de los Estados Unidos eligió el clásico de rock sureño "Free Bird" (interpretado originalmente por la agrupación Lynyrd Skynyrd), al tiempo que el combinado de Suiza determinó el uso de la pista de música eurodance "Freed from Desire" para sus celebraciones.

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Cinco aspectos históricos de la melodía que cautiva al mundo

Los registros documentales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México detallan que la composición posee un valor histórico de gran calado, siendo considerada en la cultura popular como un "segundo himno nacional" debido a su arraigo en la identidad colectiva. A continuación, se presentan cinco datos esenciales sintetizados sobre este patrimonio sonoro:

Origen en el mariachi tradicional: Las investigaciones históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ubican las raíces de la pieza en la región del occidente mexicano, consolidándose como la obra cumbre del repertorio de las agrupaciones de mariachi tradicional desde el siglo XIX.

Estructura rítmica y estilo: Los análisis del Conservatorio Nacional de Música señalan que la obra destaca por un compás rápido y alegre, caracterizado por el uso constante de contratiempos musicales que elevan de forma inmediata el estado de ánimo de los oyentes.

Evolución y registro formal: El catálogo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) documenta que, aunque su origen proviene de la tradición oral y popular, las primeras adaptaciones formales y grabaciones profesionales se efectuaron en la década de 1940.

Rompen record mundial más de 700 mariachis, con Cielito Lindo en el Zócalo capitalino, 10 de noviembre de 2024. Foto: Luis Camacho

Simbolismo e identidad internacional: La composición funciona como una carta de presentación ante la comunidad internacional, transmitiendo el folclore y la riqueza cultural de la nación mediante el uso característico de los instrumentos de cuerda y las trompetas.

Letra inspirada en la época ferroviaria: Los archivos de literatura popular mexicana sugieren que los versos (referentes a los ojos de una mujer que asemejan el parpadear de una locomotora) hacen alusión directa al contexto social de la llegada del ferrocarril al país.

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