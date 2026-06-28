La participación de la Selección de Fútbol de Irán en la Copa Mundial de 2026 concluyó de forma prematura en la fase de grupos, dejando tras de sí una mezcla de frustración deportiva y un profundo lazo de gratitud con la afición mexicana (derivado de las circunstancias logísticas atípicas que obligaron al conjunto asiático a pernoctar en territorio nacional).

El equipo quedó eliminado formalmente del torneo después de empatar 1 a 1 contra su similar de Egipto, un resultado sellado tras la anulación de un gol clave en el último minuto mediante la revisión del sistema de video arbitraje (VAR).

Dicho marcador, combinado con el empate simultáneo entre las escuadras de Argelia y Australia, sepultó de manera definitiva las aspiraciones matemáticas del cuadro iraní para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final.

Egipto e Irán en partido, durante la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

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Logística fronteriza y tensiones fuera de la cancha

El recorrido de la delegación asiática estuvo marcado por complejidades geopolíticas que condicionaron su estancia. Debido al tenso clima político internacional, a los futbolistas no se les permitió residir de forma permanente en territorio estadounidense, limitando su acceso a dicho país exclusivamente para las sesiones de entrenamiento y el desarrollo de los partidos oficiales.

Ante esta restricción, la selección de Irán estableció su campamento base en la ciudad de Tijuana, Baja California, viéndose en la necesidad de cruzar la frontera internacional de manera diaria para cumplir con sus compromisos deportivos. Este constante traslado generó un notable desgaste físico en el plantel, situación que provocó reclamos públicos de figuras como Mehdi Taremi hacia la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por las condiciones del entorno competitivo.

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El agradecimiento viral en redes sociales

A pesar de las adversidades físicas y la eliminación, el afecto recibido por parte de la comunidad bajacaliforniana transformó la experiencia del equipo. Tras concretarse la despedida del certamen, el defensor Ramin Rezaeian (portador del dorsal número 23) recurrió a su cuenta oficial en la plataforma X, para emitir un mensaje de reconocimiento hacia la población local:

"En nombre mío y de todos mis compañeros de la selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad. Nos han llenado de amor, calidez y una amabilidad inolvidable. Gracias al maravilloso pueblo mexicano por su cariño y apoyo, que nos han hecho sentir como en nuestro segundo hogar. Todo nuestro respeto y aprecio para ustedes."

Foto: Captura de pantalla en X

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La publicación no tardó en volverse viral, desencadenando una oleada de interacciones y memes de fraternidad por parte de los internautas mexicanos. Ante la masiva respuesta positiva de los usuarios, quienes inundaron la red con frases de bienvenida y aliento, Rezaeian publicó una segunda declaración para reafirmar su asombro ante las muestras de afecto recibidas en la frontera norte de México: "¡Oh, Dios mío, ¡qué grande es el pueblo de México! ¡Qué grande es la bondad de sus corazones y qué elevadas son sus virtudes! Qué grandes son, los amo uno por uno."

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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