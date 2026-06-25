Mientras la atención internacional se concentra en los eventos deportivos de la jornada, la región sudamericana sufre el impacto de un sismo de magnitud 7.2, seguido casi de inmediato por un segundo evento de magnitud 7.5.

La simultaneidad y la fuerza de ambos eventos despiertan desconcierto entre la población civil, motivando la intervención de los organismos científicos internacionales para esclarecer las causas de esta manifestación de la corteza terrestre.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante un terremoto en Caracas. FOTO: ARIANA CUBILLOS. AP

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De acuerdo con los reportes técnicos preliminares emitidos por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) (organismo especializado en la evaluación de la actividad tectónica en dicho país), la liberación de energía ocurre en zonas de fallas geológicas altamente activas.

Los datos demuestran que no se trata del clásico patrón de un terremoto principal seguido de movimientos menores, sino de un evento complejo de magnitudes casi idénticas que exige una lectura detallada desde las ciencias de la Tierra.

La definición y mecánica de un terremoto doblete

De acuerdo con los registros e investigaciones de la Unión Geofísica Americana (AGU por sus siglas en inglés) (asociación científica internacional dedicada a la difusión de estudios de la Tierra y el espacio), este suceso se clasifica formalmente bajo la categoría de "terremoto doblete".

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Esta condición se distingue porque los dos sismos principales presentan características casi idénticas en cuanto a su magnitud, localizándose además en áreas geográficas muy cercanas y desarrollándose en un intervalo de tiempo sumamente corto, que puede variar de unas pocas horas hasta escasos días.

La diferencia clave entre este fenómeno y un sismo convencional radica en el origen de la energía. Según las publicaciones de análisis geológico del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) (institución científica internacional de referencia en la materia), en un terremoto doblete el segundo movimiento no es una réplica provocada por el reajuste de la falla original.

En su lugar, el primer gran sismo genera una transferencia de tensión tan severa en la corteza terrestre que termina por activar de forma inmediata una sección adyacente de la falla o una estructura tectónica vecina que ya se encuentra al límite de su resistencia.

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Foto: Imagen creada con IA

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Factores de riesgo y consideraciones de los especialistas

El estudio de estos gemelos sísmicos resulta prioritario para los equipos de protección civil y los ingenieros estructurales debido al impacto acumulado que ejercen sobre las edificaciones urbanas. Los expertos en sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puntualizan los siguientes aspectos científicos sobre el comportamiento de estos eventos:

Daño estructural acumulativo: El primer sismo debilita los cimientos y los muros de las construcciones, lo que provoca que el segundo movimiento (al mantener una magnitud casi idéntica) resulte mucho más destructivo para la infraestructura previamente afectada.

El primer sismo debilita los cimientos y los muros de las construcciones, lo que provoca que el segundo movimiento (al mantener una magnitud casi idéntica) resulte mucho más destructivo para la infraestructura previamente afectada. Dificultad en los sistemas de alerta: Las redes de monitoreo automatizadas enfrentan complicaciones para procesar las señales de manera independiente debido a la sobreposición de las ondas elásticas en un lapso tan reducido.

Las redes de automatizadas enfrentan complicaciones para procesar las señales de manera independiente debido a la sobreposición de las ondas elásticas en un lapso tan reducido. Activación de fallas secundarias: La liberación masiva de energía altera el equilibrio de los bloques tectónicos regionales, extendiendo el riesgo de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

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