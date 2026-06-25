Luego de los potentes sismos de 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, que han dejado una cifra de al menos 188 muertos y mil 500 heridos, se han difundido en redes sociales varios videos donde se muestran las afectaciones del movimiento telúrico, así como los rescates de decenas de personas.

Ante las movilizaciones de los cuerpos de emergencia, uno de los detalles más solidarios que ha capturado la atención de los internautas, son los rescates a mascotas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

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El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis. Foto: EFE

Perrito es rescatado entre escombros en Venezuela

En medio de la tragedia, un rayo de esperanza le dio una segunda oportunidad a un cachorro que fue rescatado entre los restos de un edificio derrumbado en la ciudad de Caracas.

En el clip, se menciona que mientras los rescatistas se encontraban en la búsqueda de sobrevivientes dentro de la estructura colapsada, encontraron al cachorro por el sonido de su llanto, pues se encontraba atrapado.

Tras brindarle atención y agua para calmarlo, ya que estuvo horas bajo los escombros sin poder salir, el perrito quedará al cuidado del Departamento de Bomberos de Caracas.

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Todas las vidas cuentan🐾



🐶 Un cachorro fue rescatado de entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas después de que Venezuela fuera azotada por dos devastadores terremotos consecutivos este miércoles 24 de junio.



El cachorro quedó al cuidado del Departamento de… pic.twitter.com/sMD3kW3M7d — El Universal (@El_Universal_Mx) June 25, 2026

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