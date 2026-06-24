En el marco del Mundial 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), realizó un atento llamado para frenar la difusión de retos virales peligrosos.

Con la finalidad de generar contenido en redes sociales, la aparición de desafíos que ponen en riesgo la integridad física de las personas como la realización de maniobras peligrosas en vialidades cercanas a los recintos deportivos y el ingreso a zonas restringidas de los estadios para grabar videos, está capturando la atención entre miles de internautas.

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Festejos en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma Foto: Gabriel Pano

SSC lanza advertencia sobre retos virales por Mundial 2026

Por este motivo, la SSC comparte una lista de recomendaciones para evitar replicar actos peligrosos durante festejos y reuniones por los partidos del Mundial de Fútbol.

Evitar participar en retos o desafíos difundidos en redes sociales que impliquen riesgos físicos, actos de violencia o el incumplimiento de medidas de seguridad.

que impliquen riesgos físicos, actos de o el incumplimiento de medidas de seguridad. Analizar las posibles consecuencias antes de realizar cualquier actividad promovida como tendencia en internet.

en internet. Evitar ingresar a zonas restringidas, estadios, instalaciones o espacios públicos con el propósito de grabar contenido para redes sociales .

con el propósito de grabar contenido para . Evitar realizar maniobras peligrosas en vialidades , transporte público o lugares concurridos para obtener fotografías o videos .

, transporte público o lugares concurridos para obtener fotografías o . Desconfiar de publicaciones que incentiven conductas extremas a cambio de popularidad, seguidores o recompensas.

a cambio de popularidad, seguidores o recompensas. Supervisar la actividad digital de niños y adolescentes, orientándolos sobre los riesgos asociados con los retos virales .

y adolescentes, orientándolos sobre los riesgos asociados con los . Reportar ante las plataformas digitales cualquier contenido que ponga en riesgo la integridad de las personas.

la integridad de las personas. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y verificar la autenticidad de la información antes de participar en cualquier dinámica difundida en redes sociales.

Festejos en el Ángel al termino del partido de la Selección. Foto AFP

¿Dónde reportar algún incidente?

Para orientación o reportes sobre actividades peligrosas, la Policía Cibernética de la Ciudad de México se encuentra disponible en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; en el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como en las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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