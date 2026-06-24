A pocos días de que concluya el plazo para el Registro Obligatorio de Celulares en México, muchos usuarios de compañías móviles, continúan con algunas dudas para acatar la medida que busca reforzar los controles de seguridad en los servicios de telecomunicaciones confirmando la identidad de los clientes para proteger sus cuentas y reducir delitos de extorsión.

El próximo 30 de junio será el último día para cumplir con el trámite y, ante ello, una duda que persiste en los usuarios de planes tarifarios, es si deben realizar el registro. En ese sentido, a continuación te explicamos que es lo que dice la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

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El próximo 30 de junio será la fecha límite para realizar el registro. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

¿Debo realizar el Registro Obligatorio de Celulares si tengo plan tarifario?

Al asociar tu número telefónico a la Clave Única de Registro (CURP), así como a una identificación vigente, se mantendrá activo tu número y podrás continuar utilizando con regularidad aplicaciones bancarias y otras cuentas.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, si tienes una línea pospago, ya no necesitas registrarte, pues al contratar tu plan tarifario, se proporciona a la compañía la información necesaria, por lo que no debes realizar un trámite adicional.

Cabe mencionar, que las autoridades recomiendan verificar el estatus de tu línea para saber si ya está vinculada a tus datos de usuario antes de la fecha límite, ya sea en la página de la compañía o, a través de la plataforma de la CRT.

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¿Cómo registrar una línea telefónica paso a paso?

Si aún no te encuentras en el padrón de tu compañía telefónica, el trámite de registro de celulares también puede realizarse de manera física, directamente en sucursales y mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador telefónico siguiendo los siguientes pasos:

Entra al portal de tu compañía telefónica con tu con la CURP, una identificación oficial vigente a la mano e ingresa tu número.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Finalmente te llegará un mensaje de confirmación y ¡Listo! El registro quedará completado.

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