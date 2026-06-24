La fama del Pato Merlín continúa en el centro del reflector mediático, pues el encanto del aficionado emplumado de la Selección Mexicana ha conquistado a múltiples personalidades de la farándula.

En esta ocasión, Abelardo Montoya, el famoso personaje de Plaza Sésamo compartió por medio de ‘X’, antes Twitter, su deseo de conocer al Pato Merlín.

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El Pato Merlín y su familia transitan por la Alameda Central. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Abelardo de Plaza Sésamo busca conocer al Pato Merlín

La colorida ave que marcó a las infancias, se sumó a la lista de admiradores del Pato Merlín, al compartir una foto donde aparece vistiendo su peculiar playera de la Selección y sus tiernas botitas para caminar.

“No quiero, NECESITO conocerlo, estoy seguro de que es uno de mis primos lejanos”, escribió Abelardo con gran emoción provocando una avalancha de reacciones entre los internautas que deseaban ver lo antes posible el crossover más épico de la temporada mundialista.

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No quiero, NECESITO conocerlo, estoy seguro de que es uno de mis primos lejanos. 😅🪿 pic.twitter.com/BUZh34yHmA — Abelardo Montoya (@soy_abelardo) June 24, 2026

"Obvio porque son lindos y futboleros los dos"

"Espero que pronto se conozcan"

"Seguro eres su ídolo, Abelardo"

"Si por favor"

"Son igual de lindos"

"Queremos foto juntos"

"Mis dos aves favoritas al fin juntos"

"Esperamos el video"

"Ya quiero verlos juntos"

Fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

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