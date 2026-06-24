La historia del Pato Merlín sumó un nuevo capítulo luego de que Poncho de Nigris anunciara públicamente una oferta de hasta 800 mil pesos para quedarse con el ave que conquistó a varios mexicanos.

El Pato Merlín y su familia transitan por la Alameda Central. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

La propuesta provocó una fuerte discusión entre usuarios, quienes se dividieron entre quienes consideran que es una oportunidad para la familia del "pato mundialista" y quienes rechazan la idea de venderlo.

Desde su aparición en los festejos realizados en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica, Merlín pasó de ser una mascota conocida en su comunidad a convertirse en uno de los personajes más populares de la Copa del Mundo.

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¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el Pato Merlín?

La fama de Merlín no solo llamó la atención de aficionados, medios de comunicación y autoridades. También despertó el interés del exparticipante de "La Casa de los Famosos", quien utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para expresar su opinión sobre el fenómeno.

Poncho de Nigris lanza jugosa oferta por el Pato Merlín. Foto: Captura de pantalla

En un primer mensaje, el influencer cuestionó la atención mediática que ha recibido el ave durante la Copa del Mundo y sugirió que la familia debería aprovechar el momento para obtener un beneficio económico.

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"El pato dura máximo siete años de vida si lo cuidan bien. El Mundial se acaba en un mes y el pato pasa a ser historia, y con esa lana arreglan su casa y se compran otro conjunto de ropa mejor", escribió.

Poncho de Nigris lanza jugosa oferta por el Pato Merlín. Foto: Captura de pantalla

Estas palabras generaron una ola de críticas en dicha red social, por lo que lejos de retractarse, De Nigris defendió su postura y aseguró que muchas personas estaban reaccionando de forma exagerada.

Incluso afirmó que el auge del llamado "pato mundialista" podría representar una oportunidad única para mejorar la situación económica de su familia, por lo que decidió hacer una propuesta formal.

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¿Cuánto dinero ofreció Poncho de Nigris por Merlín?

Tras la polémica, el empresario anunció que estaba dispuesto a pagar 500 mil pesos por el famoso pato.

"Pago a la familia 500 mil pesos por el Pato Merlín. Háganles llegar este mensaje a ver si les interesa. Y de pasada les regalo unos ovnis originales. No estoy jugando; ese pato en un futuro disecado será historia", publicó.

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Poncho de Nigris lanza jugosa oferta por el Pato Merlín. Foto: Captura de pantalla

Posteriormente explicó que su intención era convertir a Merlín en la mascota oficial de Ring Royale, uno de sus proyectos, por lo que reiteró su interés en adquirir al ave. Además, advirtió que la oferta únicamente permanecería vigente mientras durara la fiebre mundialista.

"Estamos a nada. Medio millón amigo y pronto cagarás toda mi casa, pero por el valor ahora sí te lo perdono como mascota de RR. Te quiero mucho. Yo no te voy a dar tacos de carnitas porque te mueres en un año. Yo te voy a dar lo mejor. Hasta mañana amigo, mañana voy por ti", escribió en otro mensaje dirigido al pato.

Poncho de Nigris lanza jugosa oferta por el Pato Merlín. Foto: Captura de pantalla

La oferta aumentó hasta los 800 mil pesos

Sin embargo, cuando la conversación parecía haber llegado a su punto más alto, Poncho volvió a sorprender al anunciar que estaba en contacto con Karla, pues aseguró que las negociaciones avanzaban y, como muestra de su interés, decidió incrementar la cantidad ofrecida.

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"Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acercamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800 mil pesos. Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias", señaló.

Antes de ello, también había afirmado que, aunque considera que el fenómeno del pato podría estar siendo utilizado para desviar la atención de otros temas, eso no cambiaría sus planes de comprarlo.

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¿Cómo se hizo viral el Pato Merlín durante el Mundial 2026?

El pato de raza Pekín se volvió viral luego de que fue captado recorriendo Paseo de la Reforma con una playera del Tricolor mientras acompañaba a Karla, su dueña, quien como de costumbre salió a vender aguas durante las celebraciones mundialistas.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios quedaron cautivados por la peculiar escena, lo que provocó que el nombre del ave se posicionara entre las tendencias más comentadas del país.

La popularidad alcanzó tal nivel que la FIFA lo nombró embajador oficial de la Ciudad de México durante el Mundial 2026. Además, el pasado 22 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum lo invitó a participar en su conferencia matutina, consolidando su estatus como fenómeno viral.

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El pato Merlín y su familia fueron invitados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la mañanera. Foto: HUGO SALVADOR/EL UNIVERSAL

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