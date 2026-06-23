El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que ha recibido solicitudes para registrar “Pato Merlín” como marca comercial, las cuales se encuentran en proceso de revisión y una vez concluido, indicó, emitirá la resolución que en derecho corresponda conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

“Se han recibido solicitudes de registro de marca relacionadas con el pato Merlín, las cuales se encuentran en el proceso previsto en la normatividad aplicable. Una vez concluido, el IMPI emitirá la resolución que en derecho corresponda conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”.

Este martes, EL UNIVERSAL reveló que pese a que no es el dueño del pato, un hombre en Yucatán solicitó al IMPI la concesión de la marca comercial de “Pato Merlín”

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En el expediente 3643308 se detalla que el pasado 17 de junio, un hombre residente en Mérida, Yucatán, solicitó al IMPI la concesión por 10 años de la marca y logo de “El Pato Merlín. El pato de la suerte”.

Destaca que el diseño del logotipo que busca registrar es un pato vistiendo una playera verde con una imagen de Quetzalcoatl -similar a la que usa la Selección Mexicana de Futbol- y detrás de él, el Calendario Azteca.

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El expediente detalla que el solicitante busca usar la marca y logotipo del “Pato Merlín” para usarla en docenas de negocios, entre ellas para uso publicitario de campañas políticas.

IMPI confirma múltiples solicitudes para registrar la marca “Pato Merlín” (23/06/2026). Foto: Especial

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También busca usarlo en incubadoras de negocios, gestión empresarial de artistas y deportistas.

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Ayer lunes, el pato “Merlín” y sus dueños asistieron a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, quien informó que ayudará a la familia dueña del ave “en todo lo que necesite” para que tenga “una mejor calidad de vida”.

La señora Karla, dueña del popular pato, compartió que se han vuelto virales en las redes y en los medios porque son “una familia trabajadora, que se levanta todos los días para ir por ese sustento” y anunció que registraría al pato como marca.

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Esta mañana, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que una persona buscaba registrar al Pato “Merlín”, lo cual calificó como un abuso.

“No es justo que alguien más quería registrar al pato como una marca. ¡Imagínense, qué abuso!”.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que su gobierno ayudó a la familia a registrar al ave ante el IMPI.

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aov/bmc