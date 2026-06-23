La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que recibe a madres buscadoras solo que no hace “propaganda”, tras las críticas que recibió por haber invitado a Palacio Nacional al pato Merlín, embajador del Mundial en la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de junio, Sheinbaum Pardo afirmó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se reúne con colectivos de personas buscadoras “de manera extraordinaria”, al igual que el subsecretario Arturo Medina Padilla y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Perez Gumecindo.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda” expresó la titular del Ejecutivo federal al mencionar que las atiende en Palacio Nacional como en sus giras por los estados.

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“Evidentemente yo recibo un caso, otro caso, otro caso, casos muy difíciles y muy dolorosos, evidentemente en donde recibo de manera personal aquí y también fuera de la ciudad cuando salgo fuera. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso, porque no creo que sea necesario”, añadió.

Insistió la Mandataria federal en que la parte institucional sobre el tema la realiza “muy bien” la Segob.

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Acusó que quieren colocar que no recibe a madres buscadoras “como si la Presidenta no fuera una persona humanista” y que no atiende situaciones graves o delicadas.

“Atiendo, incluso, víctimas de asuntos de abuso sexual, de violencia contra las mujeres de manera personal, durante las giras o a veces aquí. No me gusta sacar una fotografía de eso”, mencionó al decir que también les proporciona su número de celular personal.

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Como lo expresó ayer, Claudia Sheinbaum apuntó que recibió al pato Merlín por la popularidad de su familia a la que se le dará ayuda.

Recalcó la titular del Ejecutivo federal que no necesita andar publicitando sus atenciones a las personas buscadoras y que incluso atiende gestiones personales de su equipo de trabajo.

“Me aseguro que se atienda tanto que, hasta personalmente, en algunos casos, los más graves que veo en las giras, los apunto personalmente”, añadió.

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