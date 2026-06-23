La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, quien el viernes pasado se reunió con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

“No está bien, hay que decirle que no está bien, que en día laborable no puede hacer reunión, no puede participar en reuniones partidistas. Yo ya lo dije aquí, públicamente: si eres servidor público, eres servidor público; si vas a hacer labores partidistas, pues entonces tienes que dejar el cargo de servidor público. No he tenido ninguna comunicación de Sebastián que quiera dejar el servicio público”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 23 de junio, la mandataria fue cuestionada sobre la reunión de Morena en Acapulco entre el funcionario e integrantes de Morena rumbo al proceso de designación de aspirantes a cargos públicos.

“Digamos que en términos privados, alguien puede participar de una reunión partidaria. Pero, es un gran compañero de primera, la verdad. Pero no sé en qué sentido haya dicho que es un delegado político, la verdad. (...) Más bien hay que decirle que no puede asistir a ninguna reunión de partido político en momentos laborables ni puede estar de responsable de una actividad partidaria”, reiteró.

En Palacio Nacional, la presidenta indicó que Sebastián Ramírez realiza un buen trabajo frente al Fonatur, sin embargo, exhortó al funcionario a no participar en actividades de Morena sin dejar su cargo público en caso de querer aspirar a una gubernatura, por ejemplo.

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