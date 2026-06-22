La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que siguen los trabajos para retomar el comercio de petróleo con Cuba, a través de empresas particulares con el nuevo paquete de reformas económicas que amplía la inversión privada en la isla.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que sigue la ayuda humanitaria de nuestro país a la isla.

“No es que se haya reiniciado, pero el mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba. Entonces se está trabajando desde hace ya un tiempo en ello y esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial. No es un tema humanitario sink de manera comercial”, dijo.

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Apuntó que “lo humanitario sigue”: “Sería la parte comercial, que tampoco de ha cerrado, pero con las nuevas características que aprobó el congreso y el gobierno de Cuba, pues a partir de ahí podría haber mayor relación comercial con empresarios mexicanos en Cuba”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció recientemente que Cuba aprobó un paquete de reformas económicas que amplía la inversión privada.

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En su conferencia del pasado viernes destacó un “cambio importante” y “una decisión” que tomaron las personas cubanas para abrir su economía.

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“Es un cambio importante, una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo, a que inviertan a Cuba.

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“Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo”, declaró.

Para las empresarias y los empresarios de México que quieran invertir en la isla, la Mandataria federal les orientó a que se acerquen con la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE).

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