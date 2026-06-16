Nueva York. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 5.8%, hasta 76.05 dólares el barril, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Suiza, prevista para este viernes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 4.7 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo mantuvo la tendencia a la baja iniciada desde que Washington y Teherán anunciaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra tras más de 100 días y reabrir el estrecho de Ormuz.

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En tanto, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto bajó alrededor de un 5%, hasta situarse por debajo de los 79 dólares en el mercado de futuros de Londres ante el optimismo inversor sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 5.06% -o 4.21 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 83,17 dólares.

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El presidente de EU, Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, ya han firmado de forma electrónica el memorando. Por la parte iraní fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Aun así, este viernes ambos países escenificarán la firma del acuerdo en la localidad suiza de Bürgenstock, según confirmó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.

La firma tendrá lugar el viernes en un lujoso resort de montaña de complicado acceso, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de 60 días, según ha indicado el gobierno iraní.

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El trato busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

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ss/mcc