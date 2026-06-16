Economía | 16-06-26 | 13:49 | Actualizada | 16-06-26 | 13:49 |

Nueva York. El intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 5.8%, hasta 76.05 dólares el barril, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e en , prevista para este viernes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en , restaron 4.7 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo mantuvo la tendencia a la baja iniciada desde que Washington y Teherán anunciaron un para poner fin a la guerra tras más de 100 días y reabrir el .

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En tanto, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto bajó alrededor de un 5%, hasta situarse por debajo de los 79 dólares en el mercado de futuros de Londres ante el optimismo inversor sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 5.06% -o 4.21 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 83,17 dólares.

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El presidente de EU, , y su vicepresidente, , ya han firmado de forma electrónica el memorando. Por la parte iraní fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Aun así, este viernes ambos países escenificarán la firma del acuerdo en la localidad suiza de Bürgenstock, según confirmó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de .

La firma tendrá lugar el viernes en un lujoso resort de montaña de complicado acceso, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de 60 días, según ha indicado el gobierno iraní.

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El trato busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá , en el poder desde 1989.

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ss/mcc

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