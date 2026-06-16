Mundo | 16-06-26 | 07:57 | Actualizada | 16-06-26 | 07:57 |

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que podría restablecer "pronto" las sanciones al petróleo ruso, después que los líderes del acordaran aumentar la presión sobre Moscú para poner fin a la .

Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra , pero el lunes anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto.

"Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo" por el estrecho de Ormuz, aseguró Trump, en referencia a aumentar las sanciones contra Rusia, en los márgenes de la cumbre del G7 en Evian, Francia.

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