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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que podría restablecer "pronto" las sanciones al petróleo ruso, después que los líderes del G7 acordaran aumentar la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.
Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán, pero el lunes anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto.
"Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo" por el estrecho de Ormuz, aseguró Trump, en referencia a aumentar las sanciones contra Rusia, en los márgenes de la cumbre del G7 en Evian, Francia.
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