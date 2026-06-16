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La ceremonia de firma del protocolo de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán tendrá lugar el viernes en Suiza, en un hotel de lujo de la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, según la cancillería helvética.
La "firma está prevista el viernes 19 de junio en Bürgenstock", dijo a la AFP el ministerio de Exteriores, que precisó que el lugar -de difícil acceso y fácil de proteger- "fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán".
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mcc
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