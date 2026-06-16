Mundo | 16-06-26 | 08:33 | Actualizada | 16-06-26 | 08:33 |

La ceremonia de firma del protocolo de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e tendrá lugar el viernes en , en un hotel de lujo de la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, según la cancillería helvética.

La "firma está prevista el viernes 19 de junio en Bürgenstock", dijo a la AFP el ministerio de Exteriores, que precisó que el lugar -de difícil acceso y fácil de proteger- "fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán".

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