La ceremonia de firma del protocolo de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán tendrá lugar el viernes en Suiza, en un hotel de lujo de la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, según la cancillería helvética.

La "firma está prevista el viernes 19 de junio en Bürgenstock", dijo a la AFP el ministerio de Exteriores, que precisó que el lugar -de difícil acceso y fácil de proteger- "fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán".

Lee también Trump ve factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días; "quieren llegar a un acuerdo", asegura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc