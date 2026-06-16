Évian.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones.

"El plazo es de alrededor de 60 días. Creo que se cumplirá más o menos según lo previsto. Ambas partes hemos estado implicadas en el proceso. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Irán quiere hacerlo. Necesita volver a la actividad normal", dijo al inicio de una reunión bilateral con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Además, el mandatario estadounidense dijo que quería someter el acuerdo con Irán al Congreso estadounidense y prometió leerlo ante la prensa "hasta la última coma".

"Nunca pensé en enviarlo" al Parlamento, declaró al ser preguntado sobre el tema al margen de la cumbre.

"Pero lo voy a enviar al Congreso. Me gusta esa idea", agregó el magnate republicano, sobre el acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente iniciado el 28 de febrero.

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En el encuentro con su par de EAU, que tiene lugar al margen de la cumbre del G7 que se celebra del lunes al miércoles en Évian (Francia), consideró que "ahora que la relación se ha normalizado" puede haber avances "bastante rápido".

"Podría ir más rápido, aunque también podría tardar más. Pero podría acelerarse" dijo Trump, que señaló no tener ningún problema en publicar el memorando de entendimiento, pero sí que le gustaría contar "con un marco formal para hacerlo".

"Es muy sencillo. Esto es lo que dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear. Eso es lo que dice", insistió el líder republicano.

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Trump subrayó que eso era "cerca del 99.9%" de lo que él exigía, "porque no podía permitir" eso.

Además, apuntó, el texto establece que el estrecho de Ormuz va a estar abierto "libre de peajes", más allá de los 60 días: "Cuando abra completamente, estará libre de peajes", destacó felicitando a sus fuerzas armadas por el "extraordinario bloqueo" ejercido sobre esa vía marítima.

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El presidente estadounidense dejó claro también que su gobierno no ha acordado gastar 300 mil millones de dólares en Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral.

"No tenemos ninguna obligación", dijo el republicano destacando que lo acordado sí les autoriza "a ir e invertir en caso de querer en un futuro".

La formalización del memorando de entendimiento está prevista para este viernes o el fin de semana en Ginebra, con la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Se abriría después el plazo de 60 días para negociar el pacto definitivo.

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