El acuerdo alcanzado con Estados Unidos permitirá a Irán comenzar a vender petróleo y combustible de inmediato, informa el diario The Wall Street Journal (WSJ), que cita como fuente a personas informadas del pacto.

Aunque no se han revelado muchos detalles del acuerdo, que debería ser firmado el viernes, las fuentes dijeron al WSJ que la cláusula relativa a las exenciones de sanciones sobre las ventas de petróleo entrará en vigor de inmediato tras la firma, y que también abarca servicios como los bancarios, de transporte y de seguros, que se requieren para facilitar las ventas.

Un alto funcionario dijo al medio que aunque Irán obtendría un “alivio inmediato” a las sanciones por la venta de petróleo, ello estará condicionado a que cumpla las exigencias de Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

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Siempre de acuerdo con el WSJ, el pacto no da acceso inmediato a Irán a los miles de millones de dólares que hoy están congelados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó que el acuerdo se firmará el viernes en un lujoso complejo hotelero en la localidad de Bürgenstock.

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El lugar fue propuesto por los mediadores Paquistán y Qatar con el acuerdo de Washington y Teherán, señaló un portavoz del ministerio.

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Mediante el acuerdo, que ha sido fuertemente criticado en Israel, se pone fin a las hostilidades que empezaron el 28 de febrero y se abre el estrecho de Ormuz al tránsito de navíos comerciales, incluyendo buques petroleros, lo que se espera reducirá la presión sobre los precios de los combustibles en un entorno menos volátil.

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Francia y Reino Unido han ofrecido participar en la seguridad del estrecho de Ormuz una vez que sea reabierto, mediante la coalición de unos 40 países que pusieron en marcha. *Con información de Agencias

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