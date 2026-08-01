Laura está festejando su cumpleaños número 40, pero trae en la cabeza algo que no la deja celebrar en paz, unas horas antes un desconocido se acercó a ella y le dijo al oído, 'tu vida es una mi...', por lo que ahora se pregunta ¿y si esto es verdad? ¿qué tal que estoy perdiendo el tiempo quedándome donde estoy?; esa es la premisa de la puesta en escena "Los perros", que estrenó la noche de ayer en el Teatro Milán.

Los actores Sofía Álvarez, Marco Treviño, Paula Watson e Ignacio Riva Palacio, llevaron al público por esta divertida reflexión, a través de una mirada a una familia disfuncional, con una joven pareja que ha caído en el conformismo y unos suegros muy metiches y peculiares, que hacen de una fiesta de cumpleaños una bomba a punto de estallar.

"Creo que la crisis, más allá de la edad que no toque siempre son las mismas preguntas, ¿tiene sentido nuestra vida? ¿tiene utilidad? ¿tiene una razón de ser para mí y para los demás? Me acuerdo que la primera vez que la montamos me pegó profundamente, venía de un momento difícil, me sacó de ahí y me hizo replantearme muchas cosas, entonces cada que uno enfrenta un texto también lo hace a las preguntas que plantea, se vuelve un espejo para nosotros y para el público", explicó el director Cristian Magaloni.

El actor Ignacio Riva Palacio comentó que esta historia pone sobre la mesa varios temas que pueden resonar en la conciencia del público, porque son cuestionamientos que han pasado por su cabeza en algún momento de su vida, pero lo mejor de todo es que cuando se contestan estas preguntas, las personas deben tomar acción en ello decidiendo, o cambia las cosas o se conforma con lo que tiene.

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"Esta obra trata acerca de las crisis de las personas en diferentes edades, trata de que nunca somos felices porque nunca nos preguntamos si estás bien con tu vida y si te gusta tu vida, eso es lo interesante de "Los perros", que generalmente terminamos hablando de mascotas, del clima, de muchas cosas que no tienen que ver con la persona y ese es el problema con las familias, que no se comunican, y la infelicidad, porque siempre que preguntan ¿cómo estás? decimos bien, nunca nos atrevemos a decir realmente cómo estamos, más cuando estamos en familia", explicó el actor Ignacio Riva Palacio.

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En esta tercera temporada se integra un nuevo elemento a la compañía, el actor Marco Treviño, quien compartió que él tuvo la oportunidad de ver esta puesta en escena en una de las versiones anteriores, por eso cuando el director Cristian Magaloni lo invitó a interpretar al Padre de inmediato aceptó, aunque tuvo que realizar un trabajo intenso para poder entrar a la dinámica ya creada por sus compañeros.

"Desde otra perspectiva, esta obra habla también de la aparente infelicidad por esta insatisfacción permanente de los seres humanos, al menos eso pasa con el Padre, porque siempre estamos buscando algo más y nada nos satisface, estamos corriendo detrás de la felicidad y nunca la alcanzamos", señaló Marco Treviño.

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El director explicó que en esta ocasión estarán alternando Paloma Woolrich y Sofía Álvarez el personaje de la Madre, y José Ramón Berganza e Ignacio Riva Palacio el del Marido, lo que hace que la obra tenga un tono diferente dependiendo de quién esté en escena.

Padrinos de lujo

"Que tremendo sentirse identificado tantas veces, pero de eso se trata, esto es el teatro", fue lo que expresó Martín Altomaro después de ver la función, y subir al escenario como padrino de la tercera temporada para felicitar al elenco.

Martín estuvo acompañado por la también actriz Adriana Louvier, quien también apadrinó a la compañía, y expresó la importancia de apoyar el teatro siempre, sobre todo cuando hay historias tan poderosas como "Los perros", y con un elenco tan experimentado como éste.

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Antes de la función ambos se detuvieron con los medios de comunicación, para pláticar sobre sus siguientes proyectos. Adriana compartió que después de la telenovela "Hermanas, un amor compartido" (2026) decidió tomarse una pausa para descansar, primero en septiembre tomará unas vacaciones al lado de su madre y en octubre visitará a la familia de su esposo Ignacio Riva Palacio en Brasil. La actriz comentó que será hasta finales de este año cuando arranque algunos proyectos, como una película y una obra de teatro, de los cuales no quiso dar más detalles.

Martín Altomaro compartió que estuvo el fin de semana pasado en el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), donde presentó la película "El arte es oscuro y lleno de horrores", del director Artemio Narro Aguilar, y comenzará en un par de meses los ensayo de una obra, de la cual reveló que fue escrita por Juan Villoro, posiblemente "No fue penal: una jugada en dos tiempos", que forma parte de una serie de textos del escritor en torno al futbol; donde estará compartiendo escenario con José María de Tavira, bajo la dirección de Tony Castro.

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