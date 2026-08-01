Hubo un tiempo en el que las tardes se organizaban alrededor del estreno de una nueva Disney Channel Original Movie. Antes del streaming, miles de adolescentes esperaban frente a la televisión películas que mezclaban música, romance, magia y ciencia ficción.

Aunque títulos como "High School Musical" o "Camp Rock" siguen ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva, muchas otras producciones quedaron enterradas entre cambios de programación, nuevas generaciones y el catálogo infinito de las plataformas.

Si creciste en los años 2000, estas cinco películas probablemente te harán decir “¡yo la veía!”. Y sí: todas están disponibles en Disney+.

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"Atrapada en los suburbios". Estrenada en 2004, contó con Danielle Panabaker y Brenda Song como protagonistas.

La historia sigue a Brittany, una adolescente que intercambia accidentalmente su teléfono celular con el del cantante pop Jordan Cahill. A partir de ese momento comienza una serie de situaciones que terminan cambiando la imagen pública del artista y también la vida de las protagonistas.

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La película fue una de las primeras producciones originales de Disney Channel en contar con una banda sonora propia y reunió cerca de 3.7 millones de espectadores durante su estreno. Además, su soundtrack logró entrar al Billboard 200.

"Diario de una adolescente". Mucho antes de que existieran redes como X, esta cinta ya hablaba de cómo un texto personal podía cambiar la vida de alguien.

La cinta, estrenada en 2006, está protagonizada por las hermanas Kay y Danielle Panabaker. La historia comienza cuando Jamie envía por error su diario personal en lugar de una tarea escolar. El manuscrito termina convertido en un éxito editorial, llevándola a la fama mientras pone en riesgo sus amistades y su vida familiar.

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"Brujillizas". Protagonizada por las gemelas Tia y Tamera Mowry, la película cuenta la historia de dos hermanas separadas al nacer que descubren, años después, que poseen poderes mágicos y pertenecen al reino de Coventry. Juntas deberán enfrentar a una fuerza oscura que amenaza su mundo.

El estreno reunió alrededor de cinco millones de televidentes, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del canal en ese momento y dando pie a una secuela estrenada dos años después.

"Pixelada Perfecta". Hoy, hablar de inteligencia artificial es cotidiano, pero esta cinta ya exploraba esa idea en 2004.

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La película sigue a Roscoe, un joven que crea un holograma llamado Loretta para ayudar a la banda de su mejor amiga a triunfar. Sin embargo, la inteligencia artificial comienza a desarrollar conciencia propia y a cuestionar qué significa realmente ser una persona.

Aunque fue presentada como una comedia musical juvenil, la historia abordó temas como la identidad, la tecnología y la relación entre humanos y máquinas muchos años antes de que se convirtieran en temas de conversación mundial.

"Jump In!". Corbin Bleu, una de las figuras más populares de Disney tras High School Musical, protagonizó "Jump In!" en 2007 junto a Keke Palmer.

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La película sigue a Izzy Daniels, un joven boxeador que descubre su pasión por el Double Dutch, una disciplina de salto con cuerda que pone a prueba coordinación, velocidad y trabajo en equipo.

Mientras intenta cumplir las expectativas de su padre, Izzy también aprende a elegir el camino que realmente desea seguir. La cinta combinó deporte, romance adolescente y uno de los mensajes más característicos de Disney Channel: la importancia de ser uno mismo.