Las exportaciones de petróleo crudo de México a Estados Unidos pronunciaron su caída en este año y ya acumulan una contracción de 85% desde 2024, según la Administración de Información de Energía de la Unión Americana.

Las estadísticas consultadas por EL UNIVERSAL apuntan a que incluso Venezuela, en un nuevo giro tras la aprehensión del presidente Nicolás Maduro en enero pasado, superó ya a México en sus envíos de crudo al mercado de EU.

Las cifras indican que en la primera semana de junio de este año México exportó apenas 151 mil barriles diarios de crudo a EU, cuando en el mismo lapso de 2025 la cifra se situaba en 526 mil barriles, y en la misma comparativa de 2024 ascendía a 987 mil barriles diarios.

Lee también México endurece reglas para agroexportadores; exigirán certificación laboral para vender al exterior

La reducción obedece a factores que tienen que ver con la caída en la producción de crudo, pero especialmente porque México está destinando más petróleo a sus refinerías, como la que se puso en marcha en 2024 en Dos Bocas, Tabasco.

Pero los efectos de este propósito que el gobierno federal ha explicado que tiene como objetivo fortalecer la soberanía energética han sido que la empresa ha tenido más pérdidas financieras y operativas.

[Publicidad]

“La estrategia fue muy claramente anunciada desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador: exportar sólo los excedentes y dar prioridad al Sistema Nacional de Refinación”, recordó Luis Miguel Labardini, consultor en Marcos y Asociados.

Lee también Retiros por desempleo de las Afores se disparan 21%; trabajadores sacan más de 18 mil mdp

Fuente: Administración de Información de Energía de EU y Pemex

“Esto quiere decir que exportar es ahora solamente un residual del crudo que se envía a refinerías mexicanas. Así, México ha dejado de ser potencia exportadora de petróleo, particularmente porque no hay niveles suficientes de inversión para alcanzar las metas establecidas de 1.8 millones de barriles de producción de crudo”, agregó.

[Publicidad]

Adrián Duhalt, analista independiente, explicó que la contracción que se observa en las ventas de petróleo al exterior es consecuencia de una decisión política.

“Esto en el papel suena bien, pero me temo que dicha decisión tendrá un impacto en la balanza petrolera del país. Las cifras oficiales confirman que el crudo representa la gran mayoría del valor de las exportaciones y al limitar los envíos lo que tendremos es una caída también en el valor total de las exportaciones petroleras. Dicha tendencia ya se está presentando”, agregó.

Lee también "Si Trump quisiera salirse del T-MEC, ya lo sabríamos": Ebrard; inicia ronda técnica México-EU

[Publicidad]

“El Banco de México reporta que de enero a abril de 2026 las ventas de petróleo al exterior cayeron 24% con relación al mismo periodo de 2025, mientras que el déficit de la balanza de productos petroleros creció 19%. Parece que esta estrategia está más orientada a cumplir promesas políticas que a generar valor para la empresa”, subrayó.

Situación retadora

Petróleos Mexicanos perdió en 2024 un total de 780 mil millones de pesos, y un año después el quebranto totalizó 82 mil millones de pesos. En el primer trimestre de 2026 se mantuvieron los números rojos, ahora por 46 mil millones de pesos.

Para Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, además de que Pemex ya padece las decisiones políticas, el repliegue comercial de México podría acarrear consecuencias comerciales permanentes.

[Publicidad]

Lee también Empresarios temen barreras a exportaciones agropecuarias hacia EU

Explicó que las refinerías en Texas y Luisiana fueron configuradas tecnológicamente para procesar crudos amargos y pesados como el Maya mexicano. Por eso, ante la falta de regularidad o la disminución en los volúmenes de Pemex los refinadores del país vecino han comenzado la reconfiguración de sus cadenas de valor y logística, sustituyendo de forma inmediata el suministro con crudos similares provenientes de Venezuela, Colombia y el oeste de Canadá.

“Históricamente, la exportación de crudo ha sido el pilar de generación de divisas para México y la principal fuente de liquidez inmediata para Pemex. Bajo el esquema actual, el valor económico esperado depende por completo de la rentabilidad del sistema doméstico de refinación”, dijo el experto.

[Publicidad]

“No obstante, los estados financieros consolidados de Pemex revelan que el margen de refinación enfrenta severos retos operativos por el alto porcentaje de residuo [combustóleo] y las persistentes presiones financieras derivadas de la deuda con proveedores y contratistas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.