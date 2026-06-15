A partir de mañana se pedirá a los exportadores de ciertos productos agrícolas presentar el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), mediante el cual se asegurará que todos los trabajadores del campo reciban las prestaciones de ley, porque de lo contrario no podrán salir los agroproductos del país.

Sin embargo, esto no será obligatorio hasta el 15 de junio del 2027, ya que durante 12 meses se pondrá en marcha un programa piloto para ciertos agroproductos.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó hoy el “Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones de carácter general que determinan los procedimientos relativos al Certificado Laboral para la Agroexportación a que se refiere el artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo”.

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En el texto se explica que durante ese año de fase piloto la falta de Certificación Laboral para la Agroexportación no se exigirá, es decir, “no se impedirá la obtención del pedimento de exportación a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior”.

El documento lo emitirá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la cual acreditará el cumplimiento de las obligaciones laborales y el que cuenten con seguridad social los trabajadores de toda la cadena de valor agrícola, es decir, desde la producción, cosecha, empaque hasta la exportación.

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Los exportadores tendrán que realizar la solicitud del CLA en la plataforma Velagro, para lo cual necesitan contar con sus registros ante el SAT y el IMSS.

Durante un año las empresas podrán adaptarse al esquema antes de que su cumplimiento sea obligatorio. Foto: Archivo/ Iván Villanueva EFE

El socio del despacho de abogados, Diego García, dijo que la finalidad de este acuerdo es “acreditar la observancia de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social para garantizar el cumplimiento integral en toda la cadena de valor y promover el trabajo digno en el sector agrícola”.

Consideró que la idea es “subsanar el trabajo informal en el sector agropecuario” y consideró que la formalización laboral se convierte en un requisito estratégico para la agroexportación mexicana.

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Las exportaciones de agroalimentos en el primer trimestre del 2026 ascendieron a 13 mil 4150 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron los 11 mil 369 millones de dólares, de acuerdo con datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Dicha firma aseguró que los productos que más se exportan son: cervezas; berries, fresas y frambuesas frescas y congeladas, tequila, aguacate, carne y ganado en pie, chiles, jitomate y azúcar.

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Las exportaciones de cerveza de enero a diciembre de 2025 sumaron los 6 mi 480 millones de dólares, seguido de las berries con 2 mil 844 millones de dólares y el tequila con 3 mil 763 millones de dólares.

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