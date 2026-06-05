Grupo Bimbo apuesta por la economía circular, la movilidad eléctrica y la reciclabilidad de sus empaques, entre otras iniciativas, como parte de una estrategia con la que busca reducir su impacto ambiental al tiempo que fortalece la operación de una compañía con presencia en 39 países.

Para Alejandra Vázquez Langle Nieto, directora Global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo, la sustentabilidad es una forma de operar el negocio de manera integral, desde el origen de nuestros ingredientes hasta la forma en que producimos, distribuimos y llegamos al consumidor.

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Economía circular gana terreno en la operación de Bimbo

Uno de los principales avances reportados por la empresa se encuentra en su eje de acción de cero desperdicios.

De acuerdo con la compañía, 99% de sus empaques son reciclables y a la par, la empresa asegura que aprovecha 99% de los residuos generados en sus operaciones, ya sea a través de reciclaje, reutilización o transformación en nuevos materiales.

Autos eléctricos. Foto: Cortesía

La estrategia también contempla proyectos para dar una segunda vida a los residuos plásticos. En México, las envolturas recuperadas son convertidas en más de 1.8 millones de tinas y 250 mil tarimas que forman parte de la cadena logística de la compañía. El modelo comenzó a replicarse en Colombia y Chile.

Movilidad eléctrica impulsa la descarbonización logística

Otro de los aspectos donde Bimbo ha puesto especial atención y seguimiento es en la reducción de emisiones derivadas del transporte.

Actualmente, la empresa opera más de 4 mil vehículos eléctricos en América Latina, una cifra que la coloca como la compañía de alimentos con la mayor flota de este tipo en la región.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de desafíos. La expansión requirió infraestructura de carga, el desarrollo de proveedores especializados y ajustes operativos en mercados con condiciones distintas.

El avance adquiere relevancia debido a que la empresa cuenta con más de 56 mil rutas de distribución en el mundo.

Del campo al anaquel

La estrategia de sustentabilidad también incluye agricultura regenerativa en más de 500 mil hectáreas y programas para reducir el desperdicio de alimentos.

Desde la producción de trigo hasta la distribución final, las decisiones relacionadas con el uso de agua, materiales, energía y transporte terminan influyendo en el producto que llega a los hogares.

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