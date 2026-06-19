Mundo | 19-06-26 | 15:21 | Actualizada | 19-06-26 | 15:21 |

El Departamento de Estado de calificó este viernes de "señales de humo superficiales" las reformas económicas anunciadas el jueves en .

"Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano", declaró a la AFP un portavoz del .

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gs

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