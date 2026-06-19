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El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes de "señales de humo superficiales" las reformas económicas anunciadas el jueves en Cuba.
"Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano", declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.
"Es el turno de Cuba”, dice Trump; afirma que la isla "tiene una propiedad agradable" y está en la mira
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