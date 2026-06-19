El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes de "señales de humo superficiales" las reformas económicas anunciadas el jueves en Cuba.

"Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano", declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs