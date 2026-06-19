La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Cuba aprobó un paquete de reformas económicas que amplía la inversión privada.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó un “cambio importante” y “una decisión” que tomaron las personas cubanas para abrir su economía.

“Es un cambio importante, una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo, a que inviertan a Cuba.

Lee también Economía de Cuba necesita "cambios urgentes" para superar crisis, afirma Díaz-Canel; la isla va por mayor apertura económica

“Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo”, declaró.

Para las empresarias y los empresarios de México que quieran invertir en la isla, la Mandataria federal les orientó a que se acerquen con la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE).

[Publicidad]

nro/apr