Nación | 19-06-26 | 09:35 | Actualizada | 19-06-26 | 09:35 |

La presidenta reconoció que aprobó un paquete de reformas económicas que amplía la inversión privada.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en , Sheinbaum Pardo destacó un “cambio importante” y “una decisión” que tomaron las personas cubanas para abrir su economía.

“Es un cambio importante, una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo, a que inviertan a Cuba.

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“Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo”, declaró.

Para las empresarias y los empresarios de México que quieran invertir en la isla, la Mandataria federal les orientó a que se acerquen con la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE).

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