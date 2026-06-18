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La economía de Cuba, en profunda crisis y sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, necesita "cambios urgentes", declaró el presidente Miguel Díaz-Canel ante el Comité Central del Partido Comunista (PCC), en una intervención transmitida el jueves.
"La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios", afirmó el jefe de Estado en el discurso de clausura de una sesión extraordinaria del comité, que aprobó un paquete de reformas para una mayor apertura económica en la isla.
Estas reformas, propuestas por el gobierno, tienen como objetivo abrir más sectores a la inversión privada, atraer capital de los cubanos en el exterior y reducir el tamaño del Estado. Ya han recibido el apoyo del influyente expresidente Raúl Castro.
Lee también Raúl Castro respalda reformas económicas en Cuba; gobierno busca enfrentar crisis y atraer inversión
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