Este viernes 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo, un espacio para informar sobre los acontecimientos más importantes de su administración a nivel nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

Nación 08:17 AM En el 21 aniversario del Metrobús, la Presidenta hace un recuento de cómo se implementó este sistema de transporte en la Ciudad de México. Explica cómo fue que se llegó a acuerdos con los choferes y concesiones que manejaban peseros, para implementar el Metrobús. Muestra una fotografía donde aparece ella junto a Andrés Manuel López Obrador, Luz Elena González, Alejandro Encinas entre otros funcionarios cortando el listón de inauguración del nuevo transporte.

Nación 08:14 AM La Mandataria federal asegura que "ha estado muy bien, maravilloso" los festejos en las tres sedes mexicanas que albergan el Mundial 2026 y resalta el comportamiento de los mexicanos en las celebraciones.

Nación 08:11 AM Octavio de la Torre proyecta un alcance de 44 mil millones de pesos de "La Gran Escapada" y ejemplifica con un vuelo que adquirió con destino a Tijuana, el cual menciona que le costó mil 500 pesos comprándolo a través de la campaña, por lo que le salió más económico que si lo hubiera comprado en cualquier otro momento.

Nación 08:08 AM Sheinbaum dice que Leche para el Bienestar está adquiriendo mucho más cantidades que en 2024 y 2025. Señala que en Veracruz el caso de que no se haya adquirido a productores es particular, por lo que pedirá información a las autoridades pertinentes, para conocer los motivos.

Nación 08:03 AM La Presidenta reitera que abordará durante su encuentro con el rey de España, Felipe VI, la relación de ambos países y la conquista de Tenochtitlán, entre otros temas.

Nación 07:49 AM Octavio de la Torre da detalles de "La Gran Escapada, el buen fin del Turismo", el cual estará vigente del 18 al 21 de junio.

Indica que desde ahora hasta el domingo, se pueden hacer reservaciones con descuentos, para viajar en los próximos meses. Indica que el objetivo es que las empresas y negocios familiares se fortalezcan y se formalicen, y que las familias mexicanas viajen más y conozcan más lugares del país. "Cuando un familia viaja, también se fortalece la economía de otra familia", señala.

Nación 07:45 AM Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, explica la campaña "La Gran Escapada, el buen fin del turismo", la cual busca resaltar la riqueza cultural y emocional de nuestras tradiciones, conectando a la comunidad a través de experiencias visuales y educativas.

Anuncia que los papás que cumplan años el domingo 21 de junio, día en que se celebra el Día del Padre en México, los primeros seis registros que se registren a las 14:00 horas, recibirán descuentos en los boletos redondos que adquieran para viajar al sureste mexicano. Indica que este programa ahora también está disponible para extranjeros, ya que en otros años solo era destinado a ciudadanos mexicanos.

Nación 07:37 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidenta aplaude el triunfo de la Selección Mexicana ante Coreo del Sur tras el partido de futbol de ayer; destaca la tajada del portero y la forma de celebrar de los mexicanos. Hoy se encuentra en La Mañanera del Pueblo Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.

Claudia Sheinbaum presenta un video de los festejos en diversos estados de la República durante el encuentro entre México y Corea.

Mira aquí la transmisión en vivo:

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