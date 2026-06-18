Cuba adoptó el jueves un amplio programa de reformas a favor de la economía de mercado para intentar poner fin a una grave crisis, mientras la isla se encuentra bajo máxima presión por parte de Washington.

Las 176 medidas representan el mayor cambio del modelo económico de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

La AFP repasa algunas de las medidas más destacadas:

Sector privado

Las pequeñas y medianas empresas, con hasta 100 empleados, fueron autorizadas en 2021 y se han convertido en un elemento importante de la economía cubana. Junto con los trabajadores independientes autorizados 10 años antes, dominan actualmente el comercio minorista y el transporte cotidiano en la isla.

Con las reformas adoptadas el jueves, se refuerza de forma drástica el papel del sector privado. Se autorizarán grandes empresas sin límite de tamaño y los cubanos podrán poseer más de una sociedad.

Los inversionistas extranjeros ya no estarán limitados a crear empresas mixtas con el Estado, sino que también podrán invertir en el sector privado.

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El gobierno, además, promete reducir la burocracia para la creación de nuevas empresas.

Las empresas estatales se transformarán en sociedades comerciales y se eliminará la escala salarial estatal en favor de acuerdos firmados a nivel de cada empresa.

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Energía

El abastecimiento de combustible ha sido un problema recurrente en Cuba mucho antes de que el presidente Donald Trump impusiera en enero un bloqueo petrolero de facto a la isla de 9.6 millones de habitantes.

Para aumentar el suministro, la inversión privada y extranjera podrán participar en la compra y venta de combustible, incluido el mercado minorista.

Se establecerán incentivos fiscales para la inversión en energías renovables, como los paneles solares, que se han multiplicado en los últimos dos años ante la crisis energética.

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Propiedad

Aunque desde 2011 los cubanos tienen derecho a poseer una vivienda privada, muchos edificios siguen siendo propiedad del Estado.

Las reformas permitirán a los cubanos residentes en la isla y en el extranjero comprar inmuebles hasta ahora de propiedad estatal, "caso por caso", y adquirir propiedades en zonas con alto potencial turístico.

Banca

Se fomentará la inversión privada en el sector bancario y, por primera vez, tanto ciudadanos como empresas privadas podrán tener cuentas en divisas.

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Las remesas enviadas por cubanos en el exterior, una fuente vital para muchas familias, ya no pasarán exclusivamente por el Estado y también se permitirá a privados operar las casas de cambio.

Tierras

Las tierras agrícolas seguirán siendo propiedad del Estado, pero podrán ser explotadas por privados en actividades forestales, agroturísticas y de producción de tabaco mediante usufructos por un período indefinido.

Díaz-Canel rechaza presiones de EU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negó este jueves que el paquete de reformas económicas aprobado por la isla sea una respuesta a las presiones de Estados Unidos y aseguró que se trata de una decisión "soberana".

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"No estamos haciéndolo por las presiones de los yankis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión", afirmó durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional.

Díaz-Canel sostuvo que "Cuba decide sin más permiso que el de su pueblo" y reiteró que su Gobierno está dispuesto a dialogar con Washington "sin odio, pero sin miedo".

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"Cuba está lista para una relación civilizada y respetuosa que beneficie a ambos pueblos" y, "si de verdad quieren ayudar al pueblo cubano, déjenlo vivir", añadió.

Asimismo, calificó el bloqueo energético y las recientes sanciones estadounidenses como un "castigo bárbaro, inmerecido e insoportable".

En esta misma jornada, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que si las autoridades cubanas toman "decisiones inteligentes", Washington podría tener "una relación mucho mejor" con la isla.

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Díaz-Canel afirmó además que Cuba "vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla".

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