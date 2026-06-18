Mundo | 18-06-26 | 12:49 | Actualizada | 18-06-26 | 12:49 |

El líder supremo de , el ayatolá Mojtaba Jamenei, declaró que había aprobado un para poner fin a la guerra en Medio Oriente, a pesar de tener una "opinión diferente", aunque no dio más detalles.

Jamenei también señaló que "es evidente" que las futuras conversaciones con se celebrarán de forma directa, "cara a cara", sin que eso signifique "aceptar sus puntos de vista", en su primera declaración en reacción al acuerdo para terminar con la guerra que empezó a finales de febrero.

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