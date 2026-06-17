El presidente estadounidense Donald Trump firmó oficialmente una copia del acuerdo entre Estados Unidos e Irán durante la cena de esta noche en el Palacio de Versalles junto al presidente francés, Emmanuel Macron, después de la cumbre del G7, confirmó el mandatario de EU.

"Está firmado. ¡Está firmado en Versalles!", respondió el mandatario a periodistas que lo cuestionaron.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, también confirmó que el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países, entrando así en vigor de forma inmediata, según declaraciones difundidas por la cadena estatal iraní Press TV.

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El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, comediador del pacto, reiteró en X que “el memorando de entendimiento con Islamabad entrará en vigor con efecto inmediato y, como primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá instantáneamente el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará inmediatamente el bloqueo naval”.

Trump y el vicepresidente JD Vance habían firmado virtualmente el Memorando de Entendimiento con Irán a principios de esta semana, indicó una fuente a CNN. Sin embargo, el mismo funcionario afirmó el miércoles que Trump ya firmó una copia impresa.

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Una fuente diplomática negó a Axios que tal firma se hubiera producido. Una fuente cercana afirmó que sí se había realizado y que se trataba de una "segunda firma". Se desconoce por qué fueron necesarias dos rúbricas.

Una fuente diplomática dijo a Axios que las conversaciones para acelerar el calendario tenían como objetivo abrir el estrecho antes del viernes, porque ambas partes estaban de acuerdo en ese punto.

Según un funcionario estadounidense, se espera que la ceremonia formal de firma con Vance tenga lugar el viernes. Axios fue el primero en informar sobre la firma remota.

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Antes, Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un periodo de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos, mientras se negocia un texto definitivo.

El estrecho "no volverá a la situación anterior a la guerra", declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. "Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios", agregó.

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Según el memorando de entendimiento, Irán "realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días", por el estrecho de Ormuz.

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