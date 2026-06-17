Washington.- El memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos planean formalizar el viernes en Suiza contiene 14 puntos con un lenguaje "genérico" y "vago" en el que consta la reapertura del estrecho de Ormuz y exenciones a las sanciones impuestas a Teherán, de acuerdo con la cadena CNN, que ha tenido acceso al borrador.

Además, Irán reitera su compromiso de que "nunca fabricará armas nucleares", aunque el texto para poner fin a la guerra no ofrece detalles sobre las reservas de uranio enriquecido iraní, informó la cadena estadounidense.

Según la CNN, el compromiso de Teherán a no hacerse con armas nucleares es similar al expresado en el anterior acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés), que firmó el expresidente de EU, Barack Obama, y que suspendió Trump en 2018.

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El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que ya fue firmado el pasado domingo de forma virtual, sugiere que Teherán podría acceder a fondos por valor de 300 mil millones de dólares "si cumple con los compromisos relativos a su programa nuclear en futuras negociaciones", añade la cadena.

Trump dice que texto no es definitivo y niega inversión para reconstruir Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este miércoles desde Évian (Francia) que el documento incluya un fondo de inversión de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán o el levantamiento de sanciones.

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También advirtió a Irán de que el texto acordado "no es definitivo" y de que él podría decidir en algún momento que "no le gusta", y aseguró que si Teherán "no se comporta", volverá a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

El mandatario estadounidense, que participa en la cumbre G7 en Évian, insinuó que presentará él mismo en rueda de prensa el texto antes de la firma del viernes y lo leerá "palabra por palabra" para evitar malinterpretaciones.

El pasado domingo 14 de junio, fecha del cumpleaños de Trump, el mandatario estadounidense anunció un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

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Tras meses de negociaciones y un frágil cese de hostilidades, alcanzado el 8 de abril, el actual memorando abriría la puerta a 60 días de conversaciones en torno al acuerdo nuclear para asentar una paz duradera en Medio Oriente.

La Casa Blanca todavía no ha confirmado oficialmente quién asistirá a la firma oficial del acuerdo, programada para el viernes en complejo turístico de Bürgenstock, una exclusiva localidad de montaña en el centro de Suiza.

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