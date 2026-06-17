Évian.- El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que el pacto cerrado con Irán evita la "catástrofe económica" que se habría producido en caso de continuar el conflicto y cumple los objetivos marcados "y mucho más".

"No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (...) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear", dijo en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7.

El líder republicano añadió que "si no tuviéramos este acuerdo, podríamos haber lanzado bombas durante otras dos semanas, tres, cuatro, dos años. El estrecho de Ormuz nunca se abriría".

Trump estuvo acompañado en su intervención por los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

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Pacto con Irán, "un muro contra el arma nuclear"

El mandatario estadounidense aseveró, además, que el pacto con Irán será "un muro contra el arma nuclear", a diferencia, según él, del acuerdo firmado por el expresidente Barack Obama.

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"El acuerdo de Obama fue uno de los más estúpidos que he visto jamás, un camino hacia el arma nuclear, y el mío es un muro contra un arma nuclear, que no van a tener", señaló a los periodistas durante su encuentro bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, en los márgenes de la cumbre que se clausura este miércoles.

Trump, que ha lanzado diferentes comentarios en torno al acuerdo durante todos sus encuentros bilaterales en la cumbre, advirtió que aún queda por concretar su cumplimiento.

"He hecho acuerdos toda mi vida, algunos que estaban cerrados al cien por cien y al final no se concretaron", reconoció, señalando que "con los acuerdos nunca se sabe, pero lo averiguaremos bastante pronto".

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El líder republicano aseguró que el memorando de entendimiento, que podría formalizarse este viernes con una ceremonia de firma en Bürgenstock (Suiza), puede poner fin a un proceso que no se inició hace cuatro meses con el actual conflicto, sino en su primer mandato (2017-2021).

"Esto no empezó hace tres y cuatro meses, sino hace años, cuando eliminé a (el general Qassem) Soleimani", afirmó, para destacar que "aquello fue un acontecimiento enorme, algunos dicen que el mayor ocurrido en Medio Oriente en los últimos 50 años".

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Añadió que el acuerdo con Irán es "un memorándum de entendimiento muy sólido": "No es un documento de dos párrafos, sino un memorándum largo y bastante detallado que desembocará en un contrato formal", afirmó.

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