Washington. Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido y Estados Unidos a patrocinar junto a países aliados un fondo de reconstrucción de 300 mil millones de dólares para Irán, según el protocolo de acuerdo entre ambos países divulgado por fuentes oficiales estadounidenses este miércoles.

El texto estipula "la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Irán podrá volver a vender petróleo una vez que el memorándum sea firmado, según ese texto divulgado a periodistas.

Ambos países negociarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán "con la metodología para realizar la dilución in situ bajo la supervisión del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)", afirmó un alto funcionario del gobierno, leyendo el texto.

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Bajo el acuerdo, Estados Unidos se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones contra Irán, incluyendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA y todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias, según un calendario acordado como parte del acuerdo final.

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El texto señala que el mecanismo para la implementación del acuerdo se concretará como parte de un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, prorrogables.

Estados Unidos de América se compromete también a poner a disposición de Irán para su uso los fondos y activos congelados o restringidos, una vez que se implemente el memorándum de entendimiento. El procedimiento para liberar esos fondos se acordará durante las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Una vez firmado el acuerdo, Estados Unidos comenzará a retirar el bloqueo naval, que deberá concluir por completo en un lapso de 30 días.

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¿A qué se compromete Irán?

Por su parte, Irán se compromete a tomar las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro y sin costo alguno de los buques comerciales, por un período de 60 días únicamente, desde el golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa.

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Asimismo, el país persa llevará a cabo las operaciones de desminado en un plazo de 30 días.

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El acuerdo señala que además entablará un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con otros estados ribereños del golfo Pérsico, de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados ribereños del estrecho de Ormuz.

En cuanto al uranio enriquecido, las dos partes acordaron discutir este y otros temas relacionados con "las necesidades nucleares iraníes" durante las negociaciones con miras a un acuerdo definitivo.

El objetivo es diseñar un mecanismo, que se acordará de mutuo acuerdo, para la dilución "in situ" del uranio enriquecido, bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán afirmó que está considerando un plan para que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Irán, Masoud Pezeshkian, firmen el memorándum de entendimiento, en un encuentro previsto en Suiza.

"Hasta ahora, nuestros planes para la reunión" prevista en Suiza el viernes "no han cambiado" y "en cuanto a la firma del memorándum, una de las ideas es que la lleven a cabo los presidentes de ambos países, algo que se está evaluando actualmente", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai.

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ss/mcc