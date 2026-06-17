Washington. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que aplazará la nominación del fiscal federal Jay Clayton como director de la inteligencia nacional, en un intento de obligar al Congreso a trabajar en una ley de identificación de votantes que actualmente no cuenta con suficiente apoyo para ser aprobado, pero un senador clave declaró que seguirá adelante con la audiencia.

El presidente del comité de inteligencia del Senado, Tom Cotton, republicano de Arkansas, indicó que procederá con la vista de confirmación del miércoles a menos que Trump ordene a Clayton no comparecer o retire la nominación.

El mandatario republicano dijo en una publicación en redes sociales, apenas unas horas antes de la vista de confirmación programada de Clayton, que mantendrá a Bill Pulte, un alto funcionario de vivienda, como director interino de inteligencia nacional. Legisladores demócratas y republicanos se habían opuesto a la selección de Pulte por parte de Trump, al citar su falta de experiencia en el ámbito de la inteligencia y su uso de su puesto actual en el gobierno para atacar a presuntos adversarios del presidente, resistencia que la semana pasada obligó a Trump a recurrir a Clayton.

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El inesperado anuncio crea incertidumbre inmediata sobre la supervisión de las 18 agencias de inteligencia y frustra las esperanzas de una renovación rápida de un programa crucial de vigilancia que expiró en el Congreso la semana pasada debido a la indignación bipartidista por la designación de Pulte por parte de Trump.

Esa herramienta, la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), permite a las agencias de espionaje recopilar sin una orden judicial las comunicaciones de extranjeros objetivo ubicados fuera de Estados Unidos. Funcionarios de seguridad nacional de ambos partidos políticos han descrito durante años la Sección 702 como vital para recopilar inteligencia que puede frustrar ataques terroristas y operaciones de espionaje, aunque algunos legisladores y activistas han expresado preocupaciones sobre el uso por parte del gobierno de información sobre estadounidenses que se recopila incidentalmente a través del programa.

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Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en conferencia de prensa en Nueva York, el 9 de marzo del 2026. Foto: AP

Clayton tenía previsto comparecer el miércoles en una vista de confirmación del Senado que se tramitó por la vía rápida debido a la expiración del programa. Los demócratas han dicho que no renovarán los programas de vigilancia hasta que Trump retire la nominación de Pulte.

La publicación de Trump sugiere que el debate para reactivar la Sección 702 podría posponerse indefinidamente. Legisladores han dado la voz de alarma sobre que el gobierno opere sin la autorización del Congreso para la poderosa herramienta de espionaje.

Una orden judicial de marzo pasado certificó que el programa podría continuar durante otros 12 meses, aunque es posible que las empresas de comunicaciones impugnen la autoridad del gobierno para obligarlas a cooperar y compartir datos.

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En su publicación en redes sociales, Trump acusó a los demócratas de violar un acuerdo para renovar el programa después de que nominó a Clayton. Añadió que no quiere sacar a Clayton de su puesto actual como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York antes de que su reemplazo, James McDonald, sea aprobado. McDonald fue nombrado para el cargo el sábado.

Y añadió otra condición: vincular el programa de vigilancia a la aprobación de una ley que exige que las personas muestren una identificación para poder votar.

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“Por lo tanto, para añadir un ligero toque de intriga pero, por el Bien de la Nación, y del Pueblo de nuestro País, no aprobaré la FISA sin que LA LEY SAVE AMERICA vaya junto con ella”, dijo Trump, empleando su nombre para el proyecto de ley de identificación de votantes.

La medida complica la discusión sobre herramientas de inteligencia y abre un nuevo frente de disputa en Washington. (01/04/25) Foto: AFP

El Congreso controlado por los republicanos no ha preparado una votación del proyecto electoral porque no cuenta con suficiente apoyo en ninguna de las dos cámaras, especialmente entre los demócratas.

Trump hizo el anuncio en Evian-les-Bains, Francia, donde participaba en el último día de la cumbre del Grupo de los Siete de las principales economías industrializadas.

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El puesto de director de inteligencia quedó disponible después de que Tulsi Gabbard, quien había ocupado el cargo, anunciara el mes pasado que renunciaba debido al diagnóstico de cáncer de su esposo.

Clayton, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump, ha pasado los últimos 14 meses como el principal fiscal federal en Manhattan, uno de los puestos más destacados del Departamento de Justicia.

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Durante ese tiempo, su oficina facilitó la desclasificación de miles de páginas de registros judiciales de los procesos contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, documentos que se hicieron públicos como parte de la divulgación por parte del Departamento de Justicia de registros relacionados con el fallecido delincuente sexual y su confidente de larga data.

Clayton también ha supervisado el procesamiento del expresidente venezolano Nicolás Maduro y de la esposa de Maduro, Cilia Flores, por cargos de narcotráfico.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue condenada por atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein, pero insiste en que es inocente. Maduro y su esposa han protestado por su captura y han dicho que no son culpables.

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