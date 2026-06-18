Mundo | 18-06-26 | 11:54 | Actualizada | 18-06-26 | 11:54 |

El presidente afirmó que el alcanzado con para cesar las hostilidades equivale a una "victoria" para, rechazando las críticas que ha recibido incluso entre miembros de su propio partido.

"No hay ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Son noticias falsas! Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios del más bajos y victoria. Miren el ", dijo Trump en su red Truth Social, donde atribuyó las críticas a la oposición demócrata.

¡Eso es noticia falsa! Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. ¡Miren la bolsa! ¡Propaganda demócrata en acción!", escribió en la red Truth Social.

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El memorando de entendimiento con Irán, firmado por Trump el miércoles en el Palacio de Versalles, en , contempla un plan de inversiones de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, así como la liberación de 24 mil millones de fondos iraníes congelados por las sanciones.

Sin embargo, según fuentes estadounidenses, los recursos serán sufragados por países de Medio Oriente y el único papel que tendrá Estados Unidos es el de relajar sanciones para facilitar las transferencias económicas necesarias.

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El vicepresidente, , compareció este jueves en rueda de prensa para defender el acuerdo, criticado por el ala dura del Partido Republicano, y aseguró que Irán no recibirá "ni un centavo" de Estados Unidos.

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Además, agregó que la República Islámica solo tendrá si respeta los términos del acuerdo.

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ss/mcc

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