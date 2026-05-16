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Los intereses de la deuda de se dispararon ayer, mientras las pizarras bursátiles se tiñeron de rojo dada la preocupación por el impacto en la derivado de la falta de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, dijeron estrategas financieros.

Tras varias jornadas consecutivas de máximos históricos por el entusiasmo sobre la, el Standard & Poor’s 500 perdió 1.2%, el Nasdaq Compuesto retrocedió 1.5%, y el Promedio Industrial Dow Jones, 1.1%.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se contagió del pesimismo y su principal indicador finalizó en 67 mil 977 puntos, después de sufrir una pérdida de 1.8%, la segunda consecutiva.

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Analistas de Banorte destacaron el temor de que los bancos centrales se vean obligados a considerar una postura más restrictiva para hacer frente a los altos precios de los energéticos.

El mercado incrementó sus apuestas para que la Reserva Federal (Fed) suba 25 puntos base su principal tasa de interés a finales del año, con una probabilidad de 65% desde 0% la semana pasada, explicaron en el banco.

El bono del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento a dos años despidió la semana en 4.09% y fue un máximo desde principios de 2025, mientras que la nota de 30 años llegó a 5.12%, la tasa más alta desde 2008.

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“Una mayor prima inflacionaria de la mano de temas domésticos en Reino Unido y Japón indujo pérdidas generalizadas en bonos soberanos, frenando el alza reciente de los índices bursátiles”, comentaron en Banorte.

La directora de Inversión en IMB Capital Quants, Laura Torres, dijo que la venta masiva de bonos fue impulsada por un temor inflacionario persistente, lo que fortaleció al dólar y drenó la liquidez de mercados como el de México.

Los registros de Bloomberg muestran que el dólar subió 0.7% y acabó la semana en 17.35 pesos en operaciones al mayoreo, el cierre más alto desde el 5 de mayo. Al menudeo se vendió en 17.74 pesos en ventanillas de Banamex.

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Pemex exportó el barril de crudo en 107.84 dólares y fue su mayor precio desde el 4 de mayo, cuando alcanzó las 110.78 unidades.

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