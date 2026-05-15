Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta altos niveles de endeudamiento, rezagos en el pago a proveedores, entre otros temas que mantienen en una situación delicada a la petrolera, por lo que podría ayudar el perfil financiero del nuevo director general, Juan Carlos Carpio, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

A la salida de la junta mensual de Consejo Nacional del CCE, el líder de la cúpula empresarial dijo que “la situación de Pemex es delicada, esperamos que el perfil financiero del nuevo director de Pemex ayude en esta fase”.

Aseguró que la petrolera requiere “muchos cambios profundos” porque hay un “alto nivel de” endeudamiento de la petrolera, retrasos en los pagos a proveedores, lo que preocupa porque paraliza a muchos sectores de la economía.

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Aseveró que ya hay pagos que retomaron, pero “todavía hay deuda importante con proveedores....bajó el endeudamiento de Pemex, pero todavía es alto, alrededor de los 80 mil millones de dólares”.

Añadió que “es facultad de la presidenta nombrar el director de Pemex y el hecho de que (el nuevo director) venga de la parte financiera nos parece que ayuda en estos momentos a la situación de Pemex, porque su principal problema, su principal reto es financiero”.

México mantendrá el grado de inversión, prevén en el CCE

Sobre el cambio de calificación de México de estable a negativa, Medina Mora dijo: “No bajó la calificación, la calificación se mantiene, conservamos grado de inversión, es importante acordarlo. Hubo un cambio en la tendencia de estable a negativa. Esto nos da 24 meses antes de que pudiéramos perder el grado de inversión”.

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Comentó que “vamos a mantener (el grado de inversión) y que sí hubo un primer trimestre con un resultado negativo con los cambios que ya hizo el gobierno y el impulso que estamos dando desde el sector empresarial para reactivar las inversiones. Veremos ya un cambio en esta tendencia a partir del segundo trimestre”.

Necesario atraer más inversiones

Medina Mora dijo que se necesitan inversiones en el país, públicas, privadas, nacionales, extranjeras y mixtas, agregó que las convocatorias para atraer capitales en el sector energético son un avance.

Expuso que van a dialogar con la Secretaría de Energía “para hacer los ajustes que se requieran en la manera de operar para lograr que haya más inversión”.

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Al referirse a las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el líder empresarial dijo que esperan que los tres socios comerciales del tratado hagan una declaración para el primer de julio próximo, “no se va a cerrar ese día (la revisión), pero habrá un anuncio de que vamos bien y de qué es lo que falta, y en algún momento más adelante se cerrará”.

Se podrían realizar revisiones anuales, pero eso no preocupa porque en todo caso el T-MEC sigue vigente para los tres socios.

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