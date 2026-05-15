La industria cárnica avanza en la automatización, uso de la inteligencia artificial (IA) y digitalización de procesos, además de incorporar tecnologías avanzadas, lo que le permitió aumentar la productividad y reducir costos de operación, de acuerdo con la Fundación de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF).

Aunque la inversión por hacer esos cambios puede “ser alta” por la compra de robots, sensores, software, visión artificial y capacitación, muchas empresas recuperan la inversión en un periodo aproximado de dos a cinco años, dependiendo del nivel de automatización.

En el sector se incorporan robots, cobots y sistemas de automatización en los rastros, para el despiece, empaque y logística.

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Se utilizan sensores, plataformas de datos y sistemas para digitalizar procesos e integrar información desde la granja hasta el consumidor.

Asimismo, se incorporan tecnologías avanzadas de conservación y calidad para la conservación de alimentos, el ultrasonido y los empaques inteligentes.

Con todo ello se generaron ahorros en costos laborales operativos que van del 15% al 30%, al tenerse líneas automatizadas para empaque, clasificación y paletizado.

La Fundación ANETIF dijo que por el mayor uso de tecnologías y de la automatización se redujo el desperdicio y la merma entre 10% y 40%, porque hay cortes más precisos.

Lo anterior generó ahorros en los costos laborales operativos que van del 15% al 30%.

En general, hubo un “incremento de productividad de entre 20% y 50% por operación continua, menos errores y mayor velocidad de procesamiento”.

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“La automatización con IA puede generar ahorros muy importantes para las empresas del sector cárnico, aunque el porcentaje depende del nivel de digitalización de cada planta, del tamaño de la operación y de qué procesos se automaticen”, como pueden ser los cortes, clasificación, empaque, trazabilidad, logística, entre otros.

Al utilizar robots para realizar ciertos procesos se reducen tiempos muertos y se mejoran los márgenes, por ejemplo, “si una planta cárnica factura 500 millones de pesos al año y sus costos operativos representan 70%, equivalentes a 350 millones, podría tener un ahorro conservador del 10% por automatización y uso de la IA, lo que significaría que tendrá ahorros por 35 millones de pesos.

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