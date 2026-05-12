En México los principales riesgos a enfrentar en los próximos 12 meses son: cambios en el entorno geopolítico actual, ciberataques, inseguridad y falta de Estado de derecho, de acuerdo con ejecutivos de empresas encuestados por KPMG.

Esos retos están seguidos por no aprovechar ventajas de utilizar la Inteligencia Artificial, no retener al talento necesario, ser víctima de fraudes y robos y el surgimiento de nuevas regulaciones.

En el estudio “Riesgos en México y Centroamérica 2026, evolución de la gestión ante la disrupción tecnológica y geopolítica de KPMG“ los ejecutivos aseguraron que, en el largo plazo, es decir, para los próximos tres años, preocupan las emergencias sanitarias, la falta de controles enfocados en aspectos clave y procesos no conectados e inflexibles.

Seguidos de cambios en las tendencias de consumo, impacto de la Inteligencia Artificial en el modelo de negocios o en los procesos, recesión económica local o global, políticas monetarias restrictivas y reducción extrema de liquidez, brechas de seguridad creadas por la Inteligencia Artificial.

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Se observó que, los riesgos ambientales sociales y de gobierno corporativo que más preocupan son seguridad y salud de los colaboradores, cadena de suministro sostenible, generación y eficiencia energética, movimientos sociales disruptivos y los impactos a la comunidad.

Empresas ven impacto por mayor presencia de la IA

En videoconferencia, los socios líder de KPMG México de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y sostenibilidad, Juan Carlos Reséndiz y de Asesoría en gobierno corporativo, Alberto Dosal y el socio de Asesoría de Soluciones de Riesgos de KPMG Costa Rica, Federico García, dijeron que en las empresas observan riesgos geopolíticos, regulatorios, financieros, operativos, tecnológicos y ven un impacto por la mayor presencia de la Inteligencia Artificial.

Dosal comentó que los ejecutivos consideran que de materializarse esos riesgos podrían perder clientes, por lo que observan que deberán reconfigurar el modelo de negocio, tendrán que hacer ajustes relevantes en la estructura organizacional, así como enfrentar el desplazamiento por modelos basados en digitalización o automatización.

Afirman que pudieran ver una incapacidad para recuperarse por una catástrofe natural un tema cibernético o algún aspecto reputacional ligado a redes sociales.

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Explicó que las organizaciones en México para mitigar impactos desarrollaron un plan de gestión de riesgos, desarrollan un plan de continuidad de negocio, contratan terceros para recibir asesoría, realizan políticas.

Dijo que los ejecutivos consideran que cada vez la tecnología es más compleja y gestionar los riesgos es más difícil, a pesar de ello, comentó que el 6% dice tener una herramienta integral de gestión de riesgos y una Inteligencia Artificial (IA) analítica y generativa, en tanto que el 12% dijo tener una herramienta de IA integrada de inicio a fin.

Los riesgos que ven son desafíos éticos relacionados con el uso y manejo de la IA en las operaciones, retrasos ocasionados por la carencia de habilidades digitales adecuadas.

Resendiz explicó que “hay un riesgo por no subirse (a la IA) y por subirse de manera desbocada”, agregó que no se trata de incluirla en los procesos, sino que se debe analizar, hacerlo bien, balancear su uso y cuidar la seguridad.

Dijo que ante todos los riesgos que hay se opta por tener programas de gestión de riesgos, aunque, hace siete años sonaban como poco prácticos, pero ahora se observa que traen importantes beneficios, como el tener información pertinente para tomar mejores decisiones.

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Sin embargo, aún hay trabajo por hacer porque se observa que un 32% de las empresas no incorpora a especialistas en la gestión de riesgos, un 27% solo como invitados en ocasiones especiales, 21% tiene planes de hacerlo y solo 20% sí lo hace de forma permanente.

García expuso que las preocupaciones que hay en México los riesgos y la manera de enfrentarlos son muy similar a lo que se observa en Centroamérica.

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