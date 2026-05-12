Grecia, México, Brasil, Francia y Turquía son los cinco países cuya regulación para operar una empresa tienen la carga más compleja y pesada en todo el mundo, de acuerdo con TMF Group.

En contraste, las cinco economías con la regulación que más facilita el ambiente de negocios son: Países Bajos, Hong Kong, Jersey, Dinamarca e Islas Caimán.

En el Índice de Complejidad Empresarial Global 2026, de TMF Group, se observa que en los últimos dos años México subió del sitio 4, en 2024, al tercero en 2025 y en este año llegó al segundo sitio.

Ello porque hay cambios en la regulación, requisitos imprevisibles, largos tiempos de espera, trámites complejos, entre otros.

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“Las empresas extranjeras enfrentan desafíos continuos marcados por frecuentes cambios regulatorios y requisitos administrativos imprevisibles. Las acciones discrecionales de la autoridad fiscal, los cambios constantes en los requisitos y las expectativas poco claras en torno a las normas internacionales de informes generan complejidad...”, añadió.

Por lo que, el abrir cuentas bancarias y trabajar con las autoridades fiscales “pueden significar tanto duda como retraso, lo que dificulta que las empresas planifiquen con confianza”.

El lugar en el que se le situó a la economía mexicana “refuerza su reputación como una de las jurisdicciones más desafiantes para los negocios extranjeros”, expuso la firma.

Aunque el gobierno de México está digitalizando trámites que deben cumplir las empresas aún se requiere presencia física o firmar con tinta documentos de trámites y regulaciones por lo que el progreso general puede ser inconsistente.

Agrega que hay una confusión sobre el cumplimiento de las regulaciones mexicanas, a pesar de los cambios legales, lo que puede llevar a sanciones económicas.

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En el Índice de Complejidad Empresarial Global 2026, de TMF Group, se observa que en los últimos dos años México subió del sitio 4, en 2024, al tercero en 2025 y en este año llegó al segundo sitio. Imagen: Cortesía / TMF Group

Advierten cambios en requisitos contables y temas fiscales

A pesar de ello, aseguró que “una mejor comprensión y conocimiento de los cambios legales están ayudando a facilitar la prestación de servicios de nómina y a ofrecer a las empresas mayor certeza. Las empresas en México están remodelando gradualmente sus servicios mediante la mejora de procesos con automatización, al mismo tiempo que adoptan principios de la OCDE y fortalecen sus ofertas de gestión”.

TMF Group dijo que es probable que los requisitos contables y los temas fiscales experimenten cambios ya que el gobierno busca incrementar la recaudación fiscal.

Dijo que el uso de mayor tecnología en los sistemas contables electrónicos podrían beneficiar hacia el futuro, “pero dado que se espera que las autoridades fiscales actualicen regularmente las regulaciones, las multinacionales aún deben permanecer vigilantes”.

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La firma consultora afirmó que el Índice busca guiar detallada y útilmente qué esperar de la regulación de una economía, para que se evite el riesgo de incumplimiento, pero también pretende que los gobiernos se animen a mejorar su clasificación “abordando cualquier burocracia innecesaria que ofrezca poco beneficio social y simplemente dificulte que las empresas locales e internacionales operen en su jurisdicción”.

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