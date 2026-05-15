Washington.- Los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit, General Motors, Ford y Stellantis, han eliminado más de 20 mil empleos administrativos en Estados Unidos en los últimos años, lo que equivale a un 19% de sus plantillas combinadas, según informó este viernes CNBC.

De acuerdo con los datos recopilados por la cadena, a partir de documentos públicos y cifras de las propias compañías, los recortes de personal se producen en medio de una profunda transformación tecnológica del sector, marcada por el avance de los vehículos eléctricos, los automóviles definidos por software, la conducción autónoma y se han acelerado recientemente con la inteligencia artificial.

GM encabeza la reducción de empleo, con unos 11 mil puestos administrativos menos en Estados Unidos entre 2022 y 2025, tras haber elevado su plantilla de trabajadores administrativos de 48 mil personas en 2020 a 58 mil en 2022.

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Ford ha reducido su plantilla administrativa en unos 5 mil 300 empleados desde el máximo registrado en 2020, hasta situarla en 30 mil 700 trabajadores el año pasado, mientras que Stellantis ha pasado de 15 mil a unos 11 mil empleados asalariados en el mismo periodo.

En conjunto, el empleo administrativo de los tres fabricantes alcanzó un máximo de unos 102 mil puestos en 2022 y cayó un 13%, hasta 88 mil 700 trabajadores, a finales de 2025.

CNBC señaló además que GM efectuó esta semana entre 500 y 600 despidos de trabajadores asalariados a nivel global, en gran parte en operaciones de tecnologías de la información en Texas y Michigan, según fuentes conocedoras de la decisión.

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La reducción de empleos coincide con un aumento de las contrataciones vinculadas a la inteligencia artificial. Según CNBC, las tres compañías mantienen más de 2 mil puestos vacantes en Estados Unidos, de los que casi cuatrocientos están relacionados con la IA.

Expertos citados por la cadena advirtieron que los puestos administrativos más repetitivos, incluidos algunos en finanzas, tecnologías de la información y programación, figuran entre los más expuestos a la automatización.

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