Desde julio de 2022, el Nissan Versa lideró las ventas de autos en nuestro país, gracias a su eficiencia de combustible, tecnología completa y sistemas de seguridad avanzados. Sin embargo, este panorama acaba de cambiar.

Y es que en marzo de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un vehículo subcompacto estadounidense superó al famoso sedán de la marca japonesa. Aquí te decimos cuál es.

¿Cuál fue el auto más vendido en México en marzo de 2026?

Según los datos disponibles en el tabulado "Venta al público y producción de vehículos ligeros por marca, modelo, segmento y país origen", el Chevrolet Aveo fue el auto más vendido en marzo de 2026

Este vehículo estadounidense registró 6,643 unidades vendidas, mientras que el Nissan Versa acumuló 6,329 unidades. Si bien no es una diferencia abismal, fue lo suficiente para quitarle la racha de preferencia al fabricante japonés.

El Chevrolet Aveo le quitó el primer lugar en ventas al Nissan Versa. Foto: Chevrolet

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¿Cómo es el Chevrolet Aveo?

El Chevrolet Aveo tiene un motor 1.5L de 4 cilindros con 98 caballos de fuerza, 105 libras-pie de torque y transmisión manual de 6 velocidades y automática CVT.

Entre otros atributos, dicho vehículo destaca por sus sistemas de seguridad:

6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de tipo cortina.

Sensores de reversa.

Alerta de cinturón de seguridad en todas las posiciones.

Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas.

Sistema de anclaje ISOFIX / Tether.

Alarma antirrobo.

Cámara de visión trasera.

Control de estabilidad StabiliTrak.

Y en cuanto a tecnología de conectividad, el Aveo cuenta con pantalla táctil de 8” con Smartphone Integration, que contempla Android Auto y Apple CarPlay, funciones de Bluetooth, AM/FM, lector de USB y 4 bocinas.

Las versiones y precios 2026 son:

LS Manual: $328,500

LT Manual: $354,000

LT Plus: $385,000

Mientras que en su modelo Hatchback, estas son las versiones y precios:

LS Manual: $315,000

LT Manual: $342,000

LT Black Edition: $348,000

LT Plus: $374,000

El Chevrolet Aveo Sedán 2026 destaca por su tecnología de conectividad y sus sistemas de seguridad. Foto: Chevrolet

¿Cuál es fue el auto más vendido en el primer trimestre de 2026?

A pesar de que en marzo perdió el primer lugar, según la información del INEGI, las ventas acumuladas del Nissan Versa lo posicionaron como el más vendido del primer trimestre del año.

En total, acumuló 21,249 unidades y por mes registró las siguientes:

Enero: 9,016

Febrero: 5,904

Marzo: 6,329

Actualmente, la versión Sense Base TM es la más barata del Nissan Versa 2026 y tiene un precio de $374,900.

El Nissan Versa 2026 cuenta con sistemas de seguridad mejorados. Foto: Nissan México

A pesar de que el Nissan Versa sigue siendo una opción popular y accesible para los conductores, el Chevrolet Aveo sigue haciendo lo propio para coronarse como líder en ventas.

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