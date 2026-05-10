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En México, hay personas que creen que cargar premium es la mejor opción porque tiene mayor octanaje. Sin embagro, esto es un error porque únicamente beneficia a cierto tipo de vehículos.

Usar el combustible inadecuado puede causar daños en el motor y también representa un gasto innecesario. Si quieres saber qué coches sí la necesitan, en te lo decimos.

¿Cuál es la diferencia entre gasolina magna y premium?

La principal diferencia entre la magna (regular) y premium es el octanaje, que sirve como indicador del rendimiento del combustible. La función de dicho indicador es medir su capacidad para resistir la detonación durante la combustión interna.

De acuerdo con un artículo del fabricante Toyota, los índices de octanaje altos significan que el combustible tiene menos probabilidades de pre-encenderse cuando está bajo presión, lo que cuida al motor y previene daños.

Pero específicamente, la gasolina magna tiene un octanaje de 87, mientras que la premium tiene un octanaje de 90. Por eso, la segunda puede soportar mejor las presiones elevadas que se producen dentro del motor.

Usar el tipo de combustible adecuado alarga la vida útil de tu auto. Foto: Freepik
Usar el tipo de combustible adecuado alarga la vida útil de tu auto. Foto: Freepik

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¿Qué autos sí necesitan gasolina premium?

Al tener un octanaje mayor, la premium se recomienda para motores de alta compresión, turboalimentados o modernos con inyección directa.

Por lo general, aquí se encuentran los autos de alto desempeño o deportivos como:

  • Audi A3
  • Volkswagen Jetta 1.4 TSI
  • Ford Mustang
  • Hyundai Tucson Turbo
  • SEAT León FR
  • Mazda3 Turbo
  • Mazda CX-5 Turbo
  • BMW X1
  • Mercedes-Benz GLE
  • Kia Sportage GT‑Line Turbo
  • Toyota Supra

Si tu vehículo cuenta con un motor de bajo o mediano rendimiento y es de uso diario, entonces no necesita tanta potencia. Así que evita llenar su tanque con este tipo de gasolina.

Recuerda que elegir el combustible correcto previene desgastes y mantiene el motor en óptimas condiciones, alargando su vida útil.

Para saber qué gasolina necesita tu auto, revisa el manual de usuario o la etiqueta en la tapa del tanque. Foto: Freepik
Para saber qué gasolina necesita tu auto, revisa el manual de usuario o la etiqueta en la tapa del tanque. Foto: Freepik

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina premium en México?

Finalmente, para que lo tengas en cuenta, de acuerdo con el reciente informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio promedio de la premium es de $28.30 por litro, y la magna ronda los $23.67 por litro.

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